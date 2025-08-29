H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία

Το φιλμ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα εχθές στην ιστορική Sala Grande του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Στη δημοσιότητα δόθηκε εχθές από τη Focus Features το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το «Bugonia», τη μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν και τον χαρισματικό Τζέσι Πλέμονς. Το τρέιλερ, που προκάλεσε αίσθηση, κυκλοφόρησε την ίδια μέρα που το φιλμ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην ιστορική Sala Grande του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου ο Έλληνας σκηνοθέτης του έδωσε το παρών φορώντας μια κονκάρδα με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας. Η ταινία «Bugonia» αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής CEO, που απάγεται από δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη και ότι έχει σταλεί στη Γη για να καταστρέψει τον πλανήτη.

Το φιλμ σηματοδοτεί την πέμπτη συνεργασία της Έμα Στόουν με τον Γιώργο Λάνθιμο. Πρόκειται για το αγγλόφωνο ριμέικ την Νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 «Save the Green Planet!» του Τζανγκ Τζουν-χουάν. Η ανάπτυξη της ταινίας ξεκίνησε το 2020, με τον Τζανγκ να αναλαμβάνει την σκηνοθεσία και τον Γουίλ Τρέισι την προσαρμογή του σεναρίου. Ο Άρι Άστερ ανέλαβε χρέη παραγωγού λίγο αργότερα και τον Φεβρουάριο του 2024 ο Λάνθιμος ανέλαβε την σκηνοθεσία, αντικαθιστώντας τον Τζανγκ, ενώ η Στόουν εντάχθηκε στην ταινία τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παραγωγός. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λάνθιμος ήθελε οι τελευταίες σκηνές του «Bugonia» να γυριστούν στην Ακρόπολη Αθηνών, αλλά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της Ελλάδας απέρριψε το αίτημα του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Λίντο, ο Γιώργος Λάνθιμος περιέγραψε την ταινία ως μια αντανάκλαση της εποχής μας, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα δυστοπικά στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι φανταστικά, αλλά καθρέφτης της πραγματικότητας. «Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή πολύ σύντομα», τόνισε, αναφερόμενος στις τεχνολογικές προκλήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την αδράνεια απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα.. Για έξι λεπτά χειροκροτούσε εχθές όρθιο το κοινό τους συντελεστές της ταινίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">"Bugonia" the latest Yorgos Lanthimos film starring <a href="https://twitter.com/hashtag/EmmaStone?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EmmaStone</a> earns a 6-minute standing ovation at the <a href="https://twitter.com/hashtag/VeniceFilmFestival?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VeniceFilmFestival</a> <a href="https://t.co/7qIXnjtYrs">https://t.co/7qIXnjtYrs</a> <a href="https://t.co/p5zgYO0YnT">pic.twitter.com/p5zgYO0YnT</a></p>— Variety (@Variety) <a href="https://twitter.com/Variety/status/1961147657541521763?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>