H Kαμίλα προσευχήθηκε με τον Πάπα- το αναπάντεχο «extreme» αξεσουάρ του Philip Treacy

Ηταν μαυροντυμένη σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με ασυνήθιστη εκδοχή της παραδοσιακής «mantilla» στο κεφάλι
H 78χρονη βασίλισσα Καμίλα ντύνεται σχεδόν πάντα πανομοιότυπα, οπότε δεν προκαλεί στυλιστικές εκπλήξεις.
Διατηρεί ένα συντηρητικό signature «tea & shirt dress style», δηλαδή αγαπάει τα σοβαρά, εβαζέ φορέματα σε μάλλον βαρετές παραλλαγές. Τη χθεσινή Πέμπτη ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης εδώ και 500 χρόνια που προσευχήθηκε δημόσια με έναν Πάπα. Τον συνόδεψε μαυροντυμένη, σύμφωνα με το έθιμο και το πρωτόκολλο, αιφνιδιάζοντας όμως με το πρωτότυπο headpiece στο κεφάλι της.
Αν και το φόρεμά της ήταν αναμενόμενο (από το βρετανικό brand Fiona Clare) η λεγόμενη «mantilla» είχε σχεδιαστικό ενδιαφέρον και ξεσήκωσε τα φλας. Σχημάτιζε στεφάνι από όρθια φύλλα και κατάληγε σε αέρινο μαύρο πέπλο. Το αξεσουάρ υπέγραψε ο ξακουστός Iρλανδός couture designer Philip Treacy, πιλοποιός που έχει αποθεώσει η Vogue και έχει μεγάλη διαδρομή σε fashion events.
Kαθώς η επίσημη επίσκεψη διέθετε συμβολική σημασία, βελτιώνοντας τις παγωμένες σχέσεις μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, η mantilla συνδυάστηκε με iconic καρφίτσα σε σχήμα σταυρού της βασίλισσας Ελισάβετ και κολιέ με μαργαριτάρια που είχε φορεθεί στην 14η γαμήλια επέτειο με τον Κάρολο.
Είναι απαράβατος κανόνας στο Βατικανό οι μη Καθολικές γυναίκες να φορούν αυστηρά πένθιμη ενδυμασία παρουσία του Πάπα.
Η Καμίλα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζεται πάντως με περισσότερη συμπάθεια από τα media. Στο παρελθόν την παρουσίαζαν ως τη μισητή αντίζηλο της Νταιάνα και την έβαζαν στις λίστες των πιο κακοντυμένων. Το 2016 το περιοδικό Tatler την «αποκατέστησε» συγκαταλέγοντάς την στις πιο καλοντυμένες προσωπικότητες της Βρετανίας. Μάλιστα θεωρείται πως έχει αισθητική που αρμόζει στη θέση της, ενώ βρίσκεται στο πλευρό του Καρόλου με διακριτικότητα.
Με αριστοκρατική καταγωγή, η Καμίλα υπήρξε περιζήτητη ντεμπιτάντ στα νιάτα της και ο πρώτος της σύζυγος ήταν γόης στρατιωτικός. Σήμερα, στο πλευρό του νεανικού της έρωτα, συνεχίζει να λατρεύει τα ζώα, τη ζωγραφική, την κηπουρική, τη λογοτεχνία, να στηρίζει το Εθνικό Θέατρο και να ασχολείται με αγαθοεργίες.
Χάλκινες ανταύγειες: Ο celebrity hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος ανέλαβε και την Πενέλοπε Κρουζ
Παρίσι: Louis Vuitton x Takashi Murakami, γέμισε … πλοκάμια το Grand Palais
Αχαΐα: Πάνω από 120 κατοικίες «βγαίνουν στο σφυρί» έως το τέλος του 2025
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr