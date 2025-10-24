H Kαμίλα προσευχήθηκε με τον Πάπα- το αναπάντεχο «extreme» αξεσουάρ του Philip Treacy

Ηταν μαυροντυμένη σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με ασυνήθιστη εκδοχή της παραδοσιακής «mantilla» στο κεφάλι

H 78χρονη βασίλισσα Καμίλα ντύνεται σχεδόν πάντα πανομοιότυπα, οπότε δεν προκαλεί στυλιστικές εκπλήξεις. Διατηρεί ένα συντηρητικό signature «tea & shirt dress style», δηλαδή αγαπάει τα σοβαρά, εβαζέ φορέματα σε μάλλον βαρετές παραλλαγές. Τη χθεσινή Πέμπτη ο βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης εδώ και 500 χρόνια που προσευχήθηκε δημόσια με έναν Πάπα. Τον συνόδεψε μαυροντυμένη, σύμφωνα με το έθιμο και το πρωτόκολλο, αιφνιδιάζοντας όμως με το πρωτότυπο headpiece στο κεφάλι της. Αν και το φόρεμά της ήταν αναμενόμενο (από το βρετανικό brand Fiona Clare) η λεγόμενη «mantilla» είχε σχεδιαστικό ενδιαφέρον και ξεσήκωσε τα φλας. Σχημάτιζε στεφάνι από όρθια φύλλα και κατάληγε σε αέρινο μαύρο πέπλο. Το αξεσουάρ υπέγραψε ο ξακουστός Iρλανδός couture designer Philip Treacy, πιλοποιός που έχει αποθεώσει η Vogue και έχει μεγάλη διαδρομή σε fashion events.