Πάτρα: Βενιζέλος και Μπακογιάννη συζητούν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις- Δείτε live- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Μία σημαντική ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών, με διοργανωτή το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ).

Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών και Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, καθώς και η Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής.

Το θέμα της εκδήλωσης είναι: «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές». Οι δύο πρώην Υπουργοί Εξωτερικών θα ανταλλάξουν απόψεις για τον ρόλο της Ελλάδας μέσα στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου που προσελκύει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής, πολιτικής και τοπικής κοινότητας.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.

Η εκδήλωση αποτελεί ένα σπάνιο βήμα ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου στην Πάτρα, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να θέτει καίριες ερωτήσεις στους ομιλητές