Μελάνια Τραμπ: Βίντεο από την άφιξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Λευκό Οίκο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, καλωσόρισε το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Το δέντρο, το οποίο προήλθε από το Korson’s Tree Farms στο Μίσιγκαν, παραδόθηκε με μια πράσινη άμαξα που την έσερναν άλογα και την οδηγούσαν τρεις άνδρες που φορούσαν καπέλα.

«Είναι ένα όμορφο δέντρο», είπε η Μελάνια Τραμπ, καθώς έκανε τον κύκλο της άμαξας και πόζαρε για φωτογραφίες.

Φορώντας ένα κρεμ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, χαιρέτησε έναν από τους αμαξάδες και μια γυναίκα που στεκόταν δίπλα στα δύο άλογα Κλάιντσντεϊλ.