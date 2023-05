O ηθοποιός Πέδρο Πασκάλ θα παίξει στο σίκουελ του «Μονομάχου»

Ο Πέδρο Πασκάλ, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές «The Mandalorian», «Game of Thrones» και «The Last of Us», θα συμμετάσχει στο καστ της επερχόμενης ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Gladiator 2».

Σύμφωνα με το Deadline, o ηθοποιός βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να εμφανιστεί στο σίκουελ. Ο Πασκάλ θα ενταχθεί σε ένα καστ που περιλαμβάνει ήδη την Κόνι Νίλσεν και τον Τζόζεφ Κουίν, οι οποίοι προσφάτως εντάχθηκαν στο project.