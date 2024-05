Ο υπέροχος Σλιμάν, το "Mon Amour" που σαρώνει στο Spotify, η περιοδεία που ξεκινά και η 2χρονη κορούλα του Εσμεράλδα

Μπορεί να ήρθε 4ος στην τελική κατάταξη του φετινού, 68ου Πανευρωπαικού Διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, o Slimane Nebchi, όπως είναι ολόκληρο το όνομα του, ωστόσο ήταν τόσο εκπληκτική η παρουσία και ερμηνεία του στη σκηνή του διαγωνισμού στο Μάλμε της Σουηδίας με την μπαλάντα «Mon Amour» που όλοι ασχολούνται μαζί του.

Πραγματικά ίσως θα έπρεπε η νίκη να είχε πάει στους Γάλλους που έδειξαν πως το ήθελαν πολύ, έχουν εξάλλου να κερδίσουν από το μακρινό 1977 με την Marie Myriam & το κλασικό πλέον "L'oiseau et l'enfant".

Ο γεννημένος στις 13 Οκτωβρίου του 1989 Slimane, άφησε θαυμάσιες εντυπώσεις και θα λέγαμε πως επανέφερε στο προσκήνιο το καλό Γαλλικό τραγούδι που τις προηγούμενες δεκαετίες ιδίως στα 60ς και 70ς ήταν πολύ της μόδας αρκεί να θυμηθούμε ονόματα όπως του Τζο Ντασέν, της Δαλιδά ή του Ανταμό και του Κριστόφ.

Ο Γάλλος τραγουδοποιός, που είναι Αλγερινής καταγωγής, γεννημένος στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα και πορεία του στο τραγούδι μέσα από η συμμετοχή του στο διαγωνιστικό, τραγουδιστικό σώου The Voice, πριν από 8 χρόνια το 2016, στο οποίο μάλιστα στέφθηκε νικητής. Ο Slimane όπως διαβάσαμε, είχε συμμετάσχει στην πέμπτη (5η) σεζόν του Γαλλικού The Voice: la plus belle voix το 2016, το οποίο παρουσίαζε ο δικός μας Νίκος Αλιάγας. Μέχρι σήμερα, ο Σλιμάν έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ και εννέα (9) singles ενώ ετοιμάζεται για παγκόσμια μουσική τουρνέ και ευχόμαστε να έρθει και στην Ελλάδα. Ο Slimane πριν γίνει γνωστός από το The Voice ανέβαζε ήδη τη μουσική του στο διαδίκτυο & είχε αναρτήσει και δικές του συνθέσεις, όπως τα κομμάτια «Toi et moi», «Je n'y suis pour rien», «Salem» και «Amour Impossible».

Η πρώτη του προσπάθεια να αναδειχθεί μέσα από έναν μουσικό διαγωνισμό είχε γίνει το 2009, σε ηλικία 20 ετών. Τότε, ο Slimane συμμετείχε στο Nouvelle Star, το 2011 πήρε μέρος στο X Factor και την επόμενη χρονιά στα Encore une chance και Je veux signer chez AZ. Ωστόσο τη μεγάλη επιτυχία την έκανε στα 27 του μέσα από το πολύ δημοφιλές σε όποια χώρα παίζεται The Voice.

Ο γοητευτικός Slimane που μας ανατρίχιασε τη στιγμή που απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο και ωστόσο η φωνή και η γεμάτη συναίσθημα ερμηνεία του γέμιζαν την αρένα του Μάλμε και τους τηλεοπτικούς δέκτες, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην κορούλα του Esmeralda, που είναι μόλις 2 ετών. Έγινε μπαμπάς στις 2 Ιανουαρίου 2022, και η κορούλα του, είναι η μεγάλη του αδυναμία, κάτι που είναι ορατό & από τις αναρτήσεις που έχει κάνει μαζί της στομ λογαριασμό του στο Instagram.

«Αν είμαι το φεγγάρι, είσαι σίγουρα ο ήλιος κόρη μου», τής έγραψε μεταξύ άλλων την ημέρα που έγινε ενός έτους, αναρτώντας και μία φωτογραφία με την πλάτη της.

Στο μεταξύ το κομμάτι «Mon Amour» σαρώνει στην μουσική πλατφόρμα Spotify με ήδη πάνω 2 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε, μέσα σε 24 ώρες το «Mon Amour» έγινε το γαλλικό τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify κάτι που είναι απόλυτα δικαιολογημένο μιας και είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι.

Ο Slimane μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram είπε και «ευχαριστώ» γεμάτος συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για όλο αυτό το μαγικό που του συμβαίνει.

“Είναι τρελό. Για τη γαλλική γλώσσα. Για τη γαλλική μουσική. Για εμένα. Για εμάς. Δεν θα μιλήσω άλλο, γιατί είμαι πολύ κοντά στο να βάλω τα κλάματα. Θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω. Ό,τι συμβαίνει είναι τρελό. Θέλω μόνο να πω ευχαριστώ” ανέφερε ο Slimane.

Στον 68ο διαγωνισμό της Γιουροβίζιον στη Σουηδία το περασμένο Σάββατο 11-5-2024 που πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός, το «Mon Amour» κατετάγη στην 4η θέση με συνολικά 445 βαθμούς. Η εθνική επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, δημιουργία του Slimane και των Yaacov και Meïr Salah (οι στίχοι ήταν του ίδιου του Σλιμάν), έγινε εσωτερικά και το τραγούδι πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό στις 8 Νοεμβρίου 2023 στην ειδησεογραφικού χαρακτήρα εκπομπή Journal de 20 heures με οικοδέσποινα την Anne-Sophie Lapix στο κανάλι France 2.