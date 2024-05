Εξαιρετικό το 7λεπτο μιούζικαλ νούμερο της Petra Mede στον β' ημιτελικό της 68ης Eurovision -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτότυπο και εξαιρετικό θα λέγαμε πως ήταν το μιούζικαλ act της παρουσιάστριας της Γιουροβίζιον Petra Mede, στο Μάλμε που είδαμε στο τέλος της ψηφοφορίας του Β’ Ημιτελικού το βράδυ της Πέμπτης 9-5-2024.

Η έμπειρη και χιουμορίστα Σουηδή παρουσιάστρια απέδειξε και τις τραγουδιστικές της ικανότητες και μαζί με την νικήτρια της Γιουροβίζιον του 1999, την Charlotte Perrelli παρουσίασαν το ειδικά προετοιμασμένο για τη βραδιά κομμάτι «We just love Eurovision so much, so don’t be angry with us». Ήταν ένα χαριτωμένο και άψογα παρουσιασμένο κομμάτι που θύμιζε μιούζικαλ, με το οποίο οι Σουηδοί διοργανωτές ήθελαν να δείξουν πόσο αγαπούν την Γιουροβίζιον και πόσο θέλουν στο μέλλον να κάνουν κι άλλες νίκες. Μάλιστα σε ένα σημείο του act εμφανίστηκε και ο περσινός παρ’ ολίγο νικητής της Γιουροβίζιον, ο 30χρονος Φινλανδός Käärijä του «Cha Cha Cha» με το γνώριμο λαχανί μπολερό, και έγινε χαμός ενώ στο όλο act που καταχειροκροτήθηκε πήρε μέρος ως κυρία EBU, η Σουηδή ηθοποιός και τραγουδίστρια Sarah Dawn.

Λίγο πιο πριν στη σκηνή της Μάλμε Αρένα είχαμε δει τόσο την Σαρλότ Περέλι να ερμηνεύει το νικητήριο τραγούδι του ’99 «Take me to your heaven» (εκείνη τη χρονιά η χώρα μας δεν είχε συμμετάσχει στη Γιουροβίζιον), την δική μας Έλενα Παπαρίζου με κομψή δημιουργία του Βρεττού Βρεττάκου να τραγουδά το «My number one» και να ξεσηκώνει όλους τους θεατές, και την Τουρκάλα Σερτάμπ Ερενέρ του «Everyway that I can» με το οποίο είχε κερδίσει το 2003.

Τέλος όμορφη στιγμή ήταν και στο τέλος της βραδιάς και αφού είχαν ακουστεί οι 10 χώρες και τραγούδια που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 11-5 (ανάμεσα τους και η δική μας Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι») όταν στην σκηνή εμφανίστηκαν 40 χρόνια μετά την νίκη τους στην Γιουροβίζιον, οι Σουηδοί Herreys που είναι τα αδέλφια Per, Louis και Richard Herrey που ερμήνευσαν με το ίδιο σχεδόν μπρίο και κίνηση όπως και τότε το νικητήριο τραγούδι τους, «Diggi-Loo Diggi-Ley».