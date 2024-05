Eurovision 2024: Πώς σχολίασαν τα αρνητικά σχόλια ο Θανάσης Αλευράς και ο Ζερόμ Καλούτα πριν από τον Β’ Ημιτελικό

Τον Β' Ημιτελικό σχολίασαν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα, καθώς είναι τα δυο πρόσωπα που έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν τη φετινή Eurovision, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποσπάσουν ιδιαίτερα θετικές κριτικές, ήδη από τον Α’ Ημιτελικό.

Τα αρνητικά σχόλια για τους δυο τους, ήδη από τον πρώτο Ημιτελικό ήταν πολλά, κι εκείνοι απάντησαν με τον δικό τους τρόπο με τις δηλώσεις που έκαναν στην εκπομπή Eurovision night το βράδυ της Πέμπτης 9/5, λίγο πριν την έναρξη του Β’ Ημιτελικού.

«Η Μαρίνα, όσες μέρες είμαστε και εμείς εδώ, βλέπουμε ότι την αγαπάει ο κόσμος, την έχει ξεχωρίσει. Μάλιστα, έχουν αναφερθεί σε αυτή ως την avant garde ethnic συμμετοχή και ως έναν από τους πιο ωραίους δεικτικούς στίχους της Eurovision, ο οποίος είναι “I’m gonna do it my way”, “θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο” δηλαδή» ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Αλευράς δίνοντας πάσα στον Ζερόμ Καλούτα, o οποίος ανέφερε: «Όπως και η ΕΡΤ το κάνει με τον δικό της τρόπο που έχει πάρει εμάς. Και γενικά όλα γίνονται με έναν καινούργιο τρόπο φέτος. Νομίζω θα μας βγάλει σε καλό».