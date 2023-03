Ο μύκητας candida auris «ζωντανεύει» το The Last of Us

Ο συναγερμός του CDC και η ικανότητά του να μετατρέπει οργανισμούς σε «ζόμπι»

Ο κόσμος που γνωρίζεις δεν υπάρχει πια. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες έχουν φύγει. Έξω, τρομακτικά πλάσματα που μοιάζουν με ζόμπι περιφέρονται στους δρόμους. Και αν αναπνεύσεις τα σπόρια τους, είσαι ένας από αυτούς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν σχηματιστεί ανθρώπινες φατρίες που θέλουν να επιβληθούν σκοτώνοντας... ή ακόμα χειρότερα... Ευτυχώς πρόκειται για ένα φανταστικό σύμπαν του δημοφιλούς παιχνιδιού και τώρα τηλεοπτικής σειράς The Last of us, και αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Έτσι δεν είναι; Σωστά...; Θα μπορούσε ένα τέτοιο σενάριο να συμβεί μια μέρα; Τι θα γινόταν αν μολυνόμασταν; Και πώς θα επιβιώνατε σε αυτόν τον νέο κόσμο; Αυτά τα ερωτήματα δημιουργούνται μετά τον συναγερμό που σήμανε από το CDCγια την εξάπλωση του μύκητα Candida auris που μπορεί να αποβεί μοιραίος εάν προσβάλει ασθενή με ήδη επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, ενώ τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων κάνουν πλέον λόγο για δραματική αύξηση των περιστατικών.

Οι μύκητες που μετατρέπουν οργανισμούς σε «ζόμπι»

Οι Cordyceps είναι μύκητες που μπορούν να πάρουν τον έλεγχο των εντόμων και να τα μετατρέψουν σε ζόμπι. Αυτό συμβαίνει όταν ένα σπόριο προσγειώνεται στο έντομο και ριζώνει στους μύες του. Τα σπόρια στη συνέχεια ελέγχουν το έντομο και το μεταφέρουν σε μια νέα θέση όπου μπορεί να αναπαραχθεί. Το έντομο πεθαίνει, περισσότερα μολύνονται και ο κύκλος συνεχίζεται. Και στο The Last of Us, αυτά τα Cordyceps μπορούν να μολύνουν τους ανθρώπους παράγοντας τερατουργήματα με κεφάλι μανιταριού, γνωστά ως clickers. Τι θα γινόταν αν η τηλεοπτική σειρά γινόταν πραγματικότητα;

Στην ουσία η άκρως δημοφιλής σειρά πηγαίνει τους μύκητες Cordyceps ένα βήμα παραπέρα εξηγώντας ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα να μολύνουν και να ελέγχουν ακόμα κι ανθρώπους, πέρα από έντομα. Αυτό αναμένεται να φέρει πλήρη κοινωνική κατάρρευση, ενώ οι προμήθειες όπως τροφή και νερό θα βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών.

Οπότε, πώς θα το ξεπεράσετε αυτό; Αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου τα σπόρια που γεννιούνται από τον αέρα θα μπορούσαν να μας μολύνουν, οι πόλεις θα γίνονταν τα πιο επικίνδυνα μέρη που μπορείς να βρίσκεσαι.

Πώς θα επιβίωναν οι άνθρωποι

Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους μία μάσκα αερίου, επειδή οι σήραγγες του μετρό, οι υπόγειες διαδρομές και τα συστήματα αποχέτευσης θα γίνονταν γρήγορα ένα έδαφος αναπαραγωγής για τους μολυσμένους. Όσοι βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές ή μικρές πόλεις θα είχαν τις καλύτερες πιθανότητες, καθώς θα ήταν πιο μακριά από το σημείο μηδέν και θα μπορούσαν να αντιδράσουν για να προστατευτούν. Και αυτό προϋποθέτει ότι ο τρόπος μόλυνσης είναι μέσω των σπορίων, αλλά ακόμη και αν πρόκειται για έλικες όπως βλέπουμε στη σειρά, θα ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες. Ποιες περιοχές του πλανήτη δεν κινδυνεύουν

Αν βρίσκεστε σε μια πιο κρύα περιοχή όπως η Αρκτική, θα είστε τυχεροί. Τα σπόρια δεν θα μπορούσαν να αναπαραχθούν ή να επιβιώσουν λόγω του κρύου καιρού. Εδώ είναι που θα είχατε τις περισσότερες πιθανότητες να αποκαταστήσετε έναν πολιτισμό. Ωστόσο, ο μόνος εχθρός σε αυτόν τον κόσμο δεν θα ήταν μόνο ο μύκητας. Στον άνομο κόσμο του Last of Us, οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να εμπιστεύονται τυφλά. Μεγαλύτερος κίνδυνος ο ίδιος ο άνθρωπος

Οι κανίβαλοι και οι επιδρομείς θα μπορούσαν να περιμένουν να εκμεταλλευτούν για να κλέψουν τους πόρους. . Οι επιζώντες θα αναγκαστούν να δημιουργήσουν κάποιο είδος δικτύου επικοινωνίας για να βρουν ο ένας τον άλλον, καθώς η καλύτερη ευκαιρία να πολεμήσουμε μια ορδή μολυσμένων, καθώς και να συγκεντρώσουμε τροφή και πόρους, είναι να σχηματίσουμε ομάδες. Μικρά, οχυρωμένα χωριά μπορεί να ανεγερθούν με την πάροδο του χρόνου, θυμίζοντας κάποια μορφή πολιτισμού, αλλά ποτέ δεν θα είναι όπως ήταν. Και αυτό υποθέτοντας ότι καταφέρατε να φτάσετε ως εδώ χωρίς να μολυνθείτε. Αλλά τι γίνεται αν τύχει να αναπνεύσετε αυτά τα σπόρια; Τα συμπτώματα μετά τη μόλυνση

Είναι πιθανό ότι καθώς ο μύκητας επιτίθεται στο σώμα, ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται κάποια συμπτώματα που πιθανώς έχει αισθανθεί και στο παρελθόν. Ο πυρετός, ο κοιλιακός πόνος, η αδυναμία και ο εμετός είναι όλες πιθανές συνέπειες. Μπορεί επίσης να παρατηρήσει ότι παθαίνει κατάθλιψη, καθώς το Cordyceps θα μπορούσε να επηρεάσει τα επίπεδα ντοπαμίνης.