«The Last of Us»: Eκπλήσσει τους θαυμαστές του με ένα επεισόδιο-μπόνους

Πριν από λίγες ημέρες, η πρώτη σεζόν του «The Last of Us»ολοκληρώθηκε επίσημα, με ένα υπέροχο ένατο επεισόδιο γεμάτο αναφορές στο αρχικό βιντεοπαιχνίδι.

Νέο επεισόδιο-ντοκιμαντέρ «The Last of Us»

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Making of The Last of Us», είναι διάρκειας 31 λεπτών και αφηγείται την ιστορία των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, με την εμφάνιση των ηθοποιών, των σκηνοθετών και άλλων μελών του συνεργείου των γυρισμάτων.

Φυσικά, ιδιαίτερη σημασία στο ντοκιμαντέρ έχουν οι ηθοποιοί της σειράς, δηλαδή οι Πέντρο Πασκάλ (Τζόελ), Μπέλα Ράμσι (Έλι), Γκαμπριέλ Λούνα (Τόμι) κ.ά.

Εν τω μεταξύ, οι Craig Mazin και Neil Druckmann, σκηνοθέτες του βιντεοπαιχνιδιού και της διασκευής, μίλησαν πριν από λίγες ημέρες στο επίσημο podcast της σειράς για να δώσουν κάποια στοιχεία για τη δεύτερη σεζόν:

«Οι στιγμές και οι χαρακτήρες μπορούν να παραμείνουν οι ίδιοι ή να αλλάξουν» είπαν.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μεταφέρουμε την ιστορία από το ένα μέσο στο άλλο. Θα επωφεληθούμε επίσης από την ελευθερία που έχουμε στην τηλεόραση, η οποία δεν υπήρχε στο παιχνίδι, δηλαδή το πλεονέκτημα της αλλαγής προοπτικής.

»Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα νέο μέσο για να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία και θα περάσουμε από την ίδια διαδικασία προσαρμογής.

»Είμαστε πάλι εμείς. Θα υπάρχουν οι ίδιοι χαρακτήρες. Και θα υπάρχει αίμα».

