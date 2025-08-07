Τζεφ Μπέζος: Ο άβολος χορός του και ο ξέφρενος ρυθμός της Λόρεν Σάντσεζ σε κλαμπ στην Ίμπιζα

Το ότι κάποιος είναι επιτυχημένος επαγγελματίας αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι καλός σε όλα και αυτό, μάλλον, ισχύει για τον Τζέφ Μπέζος αν κρίνει κανείς από όσα καταγράφηκαν σε βίντεο από έξοδό του με τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ σε κλαμπ στην Ίμπιζα την Τρίτη.

Αν και ένας από τους πιο επιτυχημένους μεγιστάνες της τεχνολογίας στον κόσμο, ο mr Amazon φάνηκε να δυσκολεύεται στην πίστα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail η 55χρονη Σάντσεζ χόρευε ξέφρενα, ο 61χρονος Μπέζος κουνιόταν αδέξια μπρος-πίσω.