Μόνικα Μπελούτσι, Μarie Claire: «Βλέπω τη ρυτίδα, απολαμβάνω τον καπουτσίνο μου και νιώθω τυχερή»

Η Ιταλίδα ντίβα αποδέχεται τα 60 της χρόνια, αναπολεί τα ωραιότερα καλοκαίρια της και δίνει προτεραιότητα στον Τιμ Μπάρτον και τις κόρες της

Στο περιοδικό Marie Claire με μεσογειακό σκηνικό, μίλησε η πασίγνωστη Ιταλίδα ηθοποιός και διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς, Μόνικα Μπελούτσι. Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Françoise-Marie Santucci, μιλάει σχεδόν ψιθυριστά, αποπνέει ζεστασιά και χρησιμοποιεί τη λέξη «amore» όταν απευθύνεται στις φίλες της, στο σύντροφό της ή στις κόρες της. Παραμένει λαμπερή, αλλά με διακριτικότητα και δεν διστάζει να σχολιάσει την ηλικία της, αφού πλέον είναι 60 ετών. «Το να γερνάς δεν είναι εύκολο, και ο καθένας το διαχειρίζεται όπως μπορεί. Το πρωί μπορεί να δω μια ρυτίδα παραπάνω, αλλά είναι φυσιολογικό και από τη στιγμή που δεν πονάω πουθενά, απολαμβάνω τον καπουτσίνο μου και νιώθω πολύ τυχερή. Στη ζωή μου η ομορφιά και ο αισθησιασμός ίσως ήταν μάσκες και με το πέρασμα του χρόνου πλέον εκφράζω τα πράγματα διαφορετικά. Στα 60 μου χαίρομαι που το σώμα μου μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους. Αλλωστε, θα ήταν γελοίο να προσποιούμαι ότι είμαι ακόμη 20 ή 30. Υπάρχει μια φράση του Βολταίρου που μου αρέσει πολύ: «Οποιος δεν έχει το πνεύμα της ηλικίας του, θα υποφέρει από αυτή».