Μόνικα Μπελούτσι, Μarie Claire: «Βλέπω τη ρυτίδα, απολαμβάνω τον καπουτσίνο μου και νιώθω τυχερή»

Η Ιταλίδα ντίβα αποδέχεται τα 60 της χρόνια, αναπολεί τα ωραιότερα καλοκαίρια της και δίνει προτεραιότητα στον Τιμ Μπάρτον και τις κόρες της
Στο περιοδικό Marie Claire με μεσογειακό σκηνικό, μίλησε η πασίγνωστη Ιταλίδα ηθοποιός και διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς, Μόνικα Μπελούτσι.
Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Françoise-Marie Santucci, μιλάει σχεδόν ψιθυριστά, αποπνέει ζεστασιά και χρησιμοποιεί τη λέξη «amore» όταν απευθύνεται στις φίλες της, στο σύντροφό της ή στις κόρες της. Παραμένει λαμπερή, αλλά με διακριτικότητα και δεν διστάζει να σχολιάσει την ηλικία της, αφού πλέον είναι 60 ετών.
«Το να γερνάς δεν είναι εύκολο, και ο καθένας το διαχειρίζεται όπως μπορεί. Το πρωί μπορεί να δω μια ρυτίδα παραπάνω, αλλά είναι φυσιολογικό και από τη στιγμή που δεν πονάω πουθενά, απολαμβάνω τον καπουτσίνο μου και νιώθω πολύ τυχερή. Στη ζωή μου η ομορφιά και ο αισθησιασμός ίσως ήταν μάσκες και με το πέρασμα του χρόνου πλέον εκφράζω τα πράγματα διαφορετικά.
Στα 60 μου χαίρομαι που το σώμα μου μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους. Αλλωστε, θα ήταν γελοίο να προσποιούμαι ότι είμαι ακόμη 20 ή 30. Υπάρχει μια φράση του Βολταίρου που μου αρέσει πολύ: «Οποιος δεν έχει το πνεύμα της ηλικίας του, θα υποφέρει από αυτή».
Επίσης αναφέρθηκε στα καλοκαίρια της ζωής της αλλά και στα σημαντικότερα πρόσωπα που αγαπάει.
«Κατάγομαι από την Τσιτά ντι Καστέλο στην Ούμπρια. Είναι μια πολύ πράσινη περιοχή στο εσωτερικό της χώρας, με πολλές βροχές – τη λένε «ο κήπος της Ιταλίας». Το καλοκαίρι πηγαίναμε συχνά με τους γονείς μου στην ακτή, κυρίως στο Βιαρέτζιο. Υπήρχαν πολλοί νέοι, περνούσαμε τις μέρες στην παραλία κολυμπώντας και τεμπελιάζοντας και το βράδυ πηγαίναμε σε κλαμπ. Υστερα ανακάλυψα τη Ρώμη, την οποία αγάπησα αμέσως για το ιδιαίτερο φως της. Αγαπημένοι προορισμοί η Κορσική, η Σαρδηνία, τα νησιά της Ελλάδας, η Σικελία… και η Μεσόγειος, που τη βλέπω ως μια ήρεμη, γλυκιά, καταπραϋντική θάλασσα. Αλλά αγαπώ και τη χερσόνησο του Κιμπερόν, με τον ωκεανό, που μπορεί να είναι βίαιος, δυνατός. Ολοι αυτοί οι τόποι είναι απίστευτης ομορφιάς».
«Ως μοναχοπαίδι ήμουν πολύ χαρούμενη που έκανα δύο κόρες. Και προσπάθησα να τους δώσω μεγάλη ελευθερία, όπως και οι δικοί μου σε μένα. Οι κόρες μου είναι το επίκεντρο της ζωής μου. Καθοδηγούν τις επιλογές μου. Αλλά παραμένω ταπεινή, γιατί όταν είσαι γονιός κάνεις λάθη συνέχεια, ακόμα κι όταν προσπαθείς για το καλύτερο. Σήμερα απολαμβάνω το ότι έχουμε πραγματικές στιγμές μαζί: κοιταζόμαστε στα μάτια, μιλάμε από καρδιάς, υπάρχει μια πολύ δυνατή σχέση. Μάλιστα, μόλις τελειώσει η συνέντευξή μας, θα πάω να φάω με τις κόρες μου».
«Μου αρέσει αυτή η δημιουργική ώσμωση με τον Τιμ Μπάρτον, όταν εμπνέεσαι από τον άλλον και το αντίστροφο. Αλλά είναι επίσης πολύ όμορφο να υπάρχει «απλώς» μια σχέση ζευγαριού. Και σήμερα, αυτό είναι προτεραιότητά μου. Η σχέση μου πρώτα, η δουλειά έπειτα».
Φωτογραφίες: Fred Meylan/H&K
