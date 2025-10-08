Ξύλινες επενδύσεις που καθορίζουν τους χώρους, πρότυπο το Public Hotel της Νέας Υόρκης

Το αρχιτεκτονικό trend που ασπάστηκε ο πρωτοπόρος ξενοδόχος Ian Schrager, συνιδρυτής του Studio 54
Θα έχετε παρατηρήσει πως τα τελευταία χρόνια, η λεγόμενη «ξενοδοχειακή» διακόσμηση κερδίζει διαρκώς έδαφος στο σπίτι.
Εκείνοι που αποφεύγουν το «φλύαρο» style, επιμένοντας στη σύγχρονη λιτότητα, αναζητούν τη χαμένη ζεστασιά με την ευρηματική και minimal χρήση του ξύλου. Οι ξύλινες επενδύσεις είναι «στα πάνω τους» στις ανακαινίσεις του interior design. Παρατηρούμε πως ακόμα και στα προσιτά πολυκαταστήματα, τα έτοιμα «φύλλα» που καλύπτουν τοίχους και δημιουργούν πρακτικές λύσεις έχουν εξελιχθεί σε best seller.
Παράδειγμα της συγκεκριμένης τάσης είναι το Public Hotel της Νέας Υόρκης. Φιγουράρει συνεχώς σε λίστες best off. Δημιούργημα του Ian Schrager, του ονομαστού Αμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος διαρκώς κατεβάζει ιδέες απασχολώντας την επικαιρότητα. Μιλάμε για τον αλλοτινό ως συνιδιοκτήτη και συνιδρυτή του Studio 54, ο οποίος εξελίχθηκε σε ξενοδόχο και προγραμματιστή ακινήτων. Μάλιστα, στο «Μεγάλο Μήλο» έχει συνδέσει το όνομά του με την κατηγορία των λεγόμενων boutique hotels από τη γέννησή τους.
Στο Public Hotel που προσφέρει φιλοξενία προσιτής πολυτέλειας και άψογου design (σύμφωνα με το Conde Nast Traveller) δεν υπάρχει τίποτα το περιττό. Οι χώροι είναι σοφιστικέ, έξυπνοι, απλοί και χαλαροί. Στην hip περιοχή Lower East Side, μέσα σε γυάλινο ουρανοξύστη, ανακαλύπτεις 367 δωμάτια «very cool». Όλα σε κλίμα zen και με εκπλήξεις στις παροχές της smart τεχνολογίας.
Το ύφος παραπέμπει σε ιαπωνικό… farmhouse, καθώς το ξύλο διαμορφώνει γεωμετρικά την κρεβατοκάμαρα, το χολ εργασίας, τη λειτουργικότητα του μπάνιου. «Τέτοιες επιφάνειες είναι πιο αναπάντεχες από έναν flat τοίχο και ένδειξη αρχιτεκτονικής ποιότητας» υποστηρίζουν οι σχεδιαστές.
Στο Public μπαίνεις από είσοδο κρυφού κήπου και από κυλιόμενες σκάλες με αντανακλάσεις και κόκκινους φωτισμούς. Δεν λειτουργεί reception, ούτε room service και οι κοινόχρηστοι χώροι μοιάζουν με γραφεία εργασίας. Στο roof που βλέπεις πανοραμικά ολόκληρο το Μανχάταν ο κορυφαίος chef Diego Muñoz προσφέρει απίθανα περουβιανά πιάτα.
