Ξύλινες επενδύσεις που καθορίζουν τους χώρους, πρότυπο το Public Hotel της Νέας Υόρκης

Θα έχετε παρατηρήσει πως τα τελευταία χρόνια, η λεγόμενη «ξενοδοχειακή» διακόσμηση κερδίζει διαρκώς έδαφος στο σπίτι.

Εκείνοι που αποφεύγουν το «φλύαρο» style, επιμένοντας στη σύγχρονη λιτότητα, αναζητούν τη χαμένη ζεστασιά με την ευρηματική και minimal χρήση του ξύλου. Οι ξύλινες επενδύσεις είναι «στα πάνω τους» στις ανακαινίσεις του interior design. Παρατηρούμε πως ακόμα και στα προσιτά πολυκαταστήματα, τα έτοιμα «φύλλα» που καλύπτουν τοίχους και δημιουργούν πρακτικές λύσεις έχουν εξελιχθεί σε best seller.

Παράδειγμα της συγκεκριμένης τάσης είναι το Public Hotel της Νέας Υόρκης. Φιγουράρει συνεχώς σε λίστες best off. Δημιούργημα του Ian Schrager, του ονομαστού Αμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος διαρκώς κατεβάζει ιδέες απασχολώντας την επικαιρότητα. Μιλάμε για τον αλλοτινό ως συνιδιοκτήτη και συνιδρυτή του Studio 54, ο οποίος εξελίχθηκε σε ξενοδόχο και προγραμματιστή ακινήτων. Μάλιστα, στο «Μεγάλο Μήλο» έχει συνδέσει το όνομά του με την κατηγορία των λεγόμενων boutique hotels από τη γέννησή τους.