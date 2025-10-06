Μαγνήτισαν τα βλέμματα οι Λόρεν Σάντσεζ και Τζεφ Μπέζος σε βραδινή έξοδο στο Παρίσι

Δείτε φωτό
Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι, η Λόρεν Σάντσεζ τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια δείπνου με τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος, και την κόρη του από τον πρώτο του γάμο με τη ΜακΚένζι Σκοτ.
Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος επέλεξε μια κόκκινη μεταξωτή δημιουργία του Valentino, που τόνιζε τη σιλουέτα της και πρόσθετε λάμψη στην έξοδό τους στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η Λόρεν Σάντσεζ συνδύασε το φόρεμά της με μια κόκκινη τσάντα και γόβες στην ίδια απόχρωση, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα αστραφτερό βραχιόλι. Ο Τζεφ Μπέζος, από την πλευρά του, κράτησε χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα μαύρο παντελόνι σύνολο και γυαλιά ηλίου.
Το ζευγάρι έκανε αυτή τη δημόσια εμφάνιση σχεδόν τρεις μήνες μετά τον γάμο του στη Βενετία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως «ο γάμος του αιώνα». Ο ιδρυτής της Amazon και η Λόρεν Σάντσεζ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ιδιωτική τελετή στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, παρουσία περίπου 200 προσκεκλημένων, ανάμεσά τους η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Ιβάνκα Τραμπ, οι αδελφές Καρντάσιαν, ο Usher και ο Ορλάντο Μπλουμ.
Η τελετή, που φέρεται να κόστισε 20 εκατομμύρια δολάρια, περιλάμβανε αυστηρή πολιτική απορρήτου και μηδενική χρήση κινητών, ενώ το 1/3 των καλεσμένων ήταν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Σε συνέντευξή της στη Vogue, η Λόρεν Σάντσεζ είχε αποκαλύψει πως, αν και αγαπά τις παραδόσεις, ο γάμος της δεν ακολούθησε αυστηρούς κανόνες: «Για μια γυναίκα 55 ετών είναι διαφορετικά. Δεν κρατήσαμε πολλά από τα συνηθισμένα».
