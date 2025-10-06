Μαγνήτισαν τα βλέμματα οι Λόρεν Σάντσεζ και Τζεφ Μπέζος σε βραδινή έξοδο στο Παρίσι

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι, η Λόρεν Σάντσεζ τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια δείπνου με τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος, και την κόρη του από τον πρώτο του γάμο με τη ΜακΚένζι Σκοτ.

Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος επέλεξε μια κόκκινη μεταξωτή δημιουργία του Valentino, που τόνιζε τη σιλουέτα της και πρόσθετε λάμψη στην έξοδό τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Λόρεν Σάντσεζ συνδύασε το φόρεμά της με μια κόκκινη τσάντα και γόβες στην ίδια απόχρωση, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα αστραφτερό βραχιόλι. Ο Τζεφ Μπέζος, από την πλευρά του, κράτησε χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα μαύρο παντελόνι σύνολο και γυαλιά ηλίου.