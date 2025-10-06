Να μ'αγαπάς: Πρεμιέρα απόψε για τη νέα δραματική σειρά

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 20:00 και ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Η ιστορία ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη του χθες και φτάνει έως το Ναύπλιο του σήμερα και παρουσιάζει τις ζωές κάποιων ανθρώπων που η μοίρα τους φέρνει ξανά κοντά. Το «Να μ’ αγαπάς» θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά το δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Η υπόθεση και οι συντελεστές

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Τα δίδυμα παιδιά, Λευτέρης και Φωτεινή, που η Ζωή «ξέχασε» κάπου στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουν την ταυτότητα της μητέρας τους από τα τελευταία λόγια της γιαγιάς τους και ξεκινούν να τη βρουν.

Στο Ναύπλιο, την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Όμως η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Η Σοφία, μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει», έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν ένας μυστηριώδης, μοναχικός άντρας απ’ το παρελθόν, ο Άγγελος Μανιάτης, εμφανίζεται με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει την οικογένεια Καλλιγά.

Καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, νέες σχέσεις και συμμαχίες διαμορφώνονται για να διορθωθούν λάθη και προδοσίες του παρελθόντος.