Ηλέκτρα: Η Δανάη καταφέρνει να δραπετεύσει

Μη χάσετε τις συγκλονιστικές εξελίξεις της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», που μεταδίδεται από τη Δευτέρα 6 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30.

Η Ηλέκτρα και ο Παύλος εξακολουθούν να προσπαθούν να γλιτώσουν, όμως πλέον, εκτός από κυνηγημένοι, βρίσκονται και επικηρυγμένοι… Παράλληλα, ο Μπόγρης καταφέρνει να βρει μια διέξοδο για την Δανάη… χωρίς εκείνος να το ξέρει, όμως, τα κορίτσια ετοιμάζονται να το σκάσουν από το αναμορφωτήριο. Η Νεφέλη είναι αποφασισμένη: ο άντρας της κι η μητέρα της θα πληρώσουν.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 13ο: Ο Χάρης επισκέπτεται τη Φιόνα και ο Πέτρος, που τους ακούει, μένει προβληματισμένος από την κουβέντα τους. Την ίδια ώρα, η Μερόπη επισκέπτεται την Τιτίκα θεωρώντας χρέος της να την ενημερώσει για τη συμπεριφορά του Βρεττού σε σχέση με την Καρτάλη. Κι ενώ ο Νικόλας παλεύει να πείσει την Νεφέλη να πάρει πίσω την καταγγελία, η Δόμνα έρχεται στην εγγονή της με μια μεγαλύτερη απαίτηση: πρέπει να ρίξει το παιδί. Τι θα κάνει η Νεφέλη, με όλη την οικογένεια στραμμένη εναντίον της; Ο Βρεττός είναι αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα, με σκοπό να δικαιώσει τον Σωτήρη και να οδηγήσει τον δολοφόνο του ενώπιον της δικαιοσύνης. Η Ηλέκτρα και ο Παύλος εξακολουθούν να προσπαθούν να γλιτώσουν, όμως πλέον, εκτός από κυνηγημένοι, βρίσκονται και επικηρυγμένοι. Ο κλοιός γύρω από τους φυγάδες αρχίζει να στενεύει επικίνδυνα και η Ηλέκτρα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση… Θα συνεχίσει μέχρι τέλους; Ή θα αφήσει τον Παύλο να παραδοθεί και να τα πάρει όλα πάνω του;

Ηλέκτρα – Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 14ο: Οι επικηρύξεις του Παύλου και της Ηλέκτρας, διανέμονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ εκείνοι βρίσκονται στον δρόμο για το νέο τους καταφύγιο. Ένα περιπολικό ανάβει πίσω τους τον φάρο. Θα καταφέρουν να του ξεφύγουν; Η μάχη της Δόμνας με την εγγονή της, δε λέει να κοπάσει. Πικρές κουβέντες ακούγονται κι από των δύο το στόμα. Για μανάδες που δεν αγαπούν. Για παιδιά που δεν πρέπει να γεννηθούν. Τέσσερις άντρες που δεν περίμενε να δει κανείς ενωμένους, βρίσκονται μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο: ο Νικόλας, ο Βασίλης, ο Μπόγρης και ο Κωνσταντής. Αγωνιούν, το σχέδιό τους να αποδώσει καρπούς, για τη Δανάη. Ο Μπόγρης, όμως, θα πιαστεί στα χέρια με τον Βασίλη. Κι ο Κωνσταντής, θα καταλήξει στο νοσοκομείο. Η Μερόπη, ανύποπτη για την πλεκτάνη της Φιόνας, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στην Τιτίκα: ο άντρας της κυνηγάει την Καρτάλη. Ο Βρεττός, συνοφρυωμένος ετοιμάζεται να ακούσει τις προτάσεις του Πέτρου για το ναυπηγείο όταν μπαίνει στο γραφείο του η Τιτίκα. Ο Χάρης προσφέρει στη Φιόνα, ένα μπουκέτο λουλούδια. Κι ο Διονύσης βρίσκει τη Νεφέλη έξω από το σπίτι της και της προσφέρει μια πολύτιμη πληροφορία: ο άντρας της είναι καλά. Αλλά εκείνη, πρέπει να πάρει πίσω την καταγγελία της.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 15ο: Ο Διονύσης, έξαλλος με το Βρεττέικο πιέζει την Νεφέλη να πάρει την καταγγελία της πίσω. Εκείνη, όμως, όχι μόνο δε θα υποκύψει, αλλά θα αποδείξει στον Διονύση πως αποτελεί υπολογίσιμη αντίπαλο. Το πρόβλημα είναι πως ο Διονύσης είναι αποφασισμένος να κερδίσει το παιχνίδι και δε χρειάζεται καινούργιους αντιπάλους και νέες προκλήσεις… Δεν είναι όμως μόνο το πείσμα της Νεφέλης ανυποχώρητο: ο Βρεττός επιμένει με την επικήρυξη, όσο κι αν οι υπόλοιποι πασχίζουν να τον μεταπείσουν. Κι ενώ εκείνος είναι απασχολημένος να βρει τον Φιλίππου, η Τιτίκα μαθαίνει για το παρελθόν του άντρα της με την Φιόνα. Πώς θα αντιδράσει; Ο Μπόγρης καταφέρνει να βρει μια διέξοδο για την Δανάη… χωρίς εκείνος να το ξέρει, όμως, τα κορίτσια ετοιμάζονται να το σκάσουν από το αναμορφωτήριο. Η απόδραση ωστόσο, δεν θα πάει όπως υπολόγιζαν και σύντομα θα βρεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Κι ενώ η Νεφέλη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, ένα ατύχημα της Ηλέκτρας μπορεί να γίνει η αρχή του τέλους για τους φυγάδες…

Ηλέκτρα – Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 16ο: Η Νεφέλη είναι αποφασισμένη: ο άντρας της κι η μητέρα της θα πληρώσουν. Για αυτό το λόγο, ένας δημοσιογράφος φτάνει στην Αρσινόη. Και του παραδίδει το ημερολόγιο της Ηλέκτρας. Η Ηλέκτρα, ανύποπτη για όλα αυτά, μοιάζει όλο και περισσότερο να παραδίδεται, ξανά, στον Παύλο. Μακριά από όλα, μόνοι οι δυο τους, γιατί να μην πιστέψουν από την αρχή, στο όνειρο; Ο Μπόγρης τρέχει ενθουσιασμένος στο αναμορφωτήριο για να απελευθερώσει τη Δανάη. Μαθαίνει, όμως, ότι απέδρασε το προηγούμενο βράδυ και κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ. Απελπίζεται. Η Δανάη βγαίνει χαρούμενη από την εκκλησία, μετά το γάμο της Ματούλας. Κι αρχίζει να κυκλοφορεί στην Αθήνα, παρέα με την Καίτη. Μια καινούργια ζωή μοιάζει να ξεκινά. Παράνομη. Το σχέδιο της Μερόπης για την Τιτίκα μπαίνει σε εφαρμογή και ζητά από τη Φιόνα να συνδράμει. Ο Πέτρος μαθαίνει πράγματα, για τα οποία δεν είχε ιδέα. Τα πρώτα από τη μητέρα του. Τα επόμενα, από τον Νικόλα για τη μητέρα του. Η Νεφέλη τραβά τον Βλάση στην αγκαλιά της και ο Παύλος την Ηλέκτρα. Και το τηλέφωνο χτυπά στο νέο αρχοντικό, «τηλεφωνώ για αυτό το ζευγάρι… που ψάχνετε». Τα μάτια του Βρεττού ανοίγουν διάπλατα…