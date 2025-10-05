Μυτιλήνη: Πώς έγινε το ατύχημα με το βρέφος που έπεσε επάνω του καυτό τσάι

Σε νοσοκομείο της Αθήνας μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή το βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν εργαζόμενη σε καφετέρια στο λιμάνι της Μυτιλήνης, πέταξε κατά λάθος πάνω του καυτό ρόφημα, προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εργαζόμενη μετέφερε έναν δίσκο με ροφήματα και κάποια στιγμή ο δίσκος έπεσε και χύθηκε το καυτό υγρό πάνω στο βρέφος.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση με το μωρό να μεταφέρεται αρχικά στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι φέρει εκτεταμένα εγκαύματα και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα.

Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Η 20χρονη κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Στο MEGA μίλησε εργαζόμενος της καφετέριας περιγράφοντας το περιστατικό.

Στην προσπάθεια να αποφύγει το παιδάκι να πάει πάνω στον δίσκο της σερβιτόρας, η μητέρα έγειρε τον δίσκο. Κάπως έτσι έγινε. Απλωθήκανε χέρια πάνω στο δίσκο.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν ξέρει αν ήταν η μητέρα ή η σερβιτόρα που έκανε τη λάθος κίνηση.