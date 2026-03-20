Μαριάνα Κατσιμίχα: «Δεν θεωρώ το επίθετό μου “βαρύ” με την κακή έννοια»

Η Μαριάνα Κατσιμίχα, η οποία έχει «μαγέψει» ένα μεγάλο μέρος του κοινού με την φωνή της, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου.

Η τραγουδίστρια, ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη διάρκεια της πορείας της και τις δουλειές που έχει χρειαστεί να κάνει πέρα από το τραγούδι.

Ακόμα, αναφέρθηκε στον πατέρα της και επιτυχημένο καλλιτέχνη, Πάνο Κατσιμίχα, και το πόσο την έχει στηρίξει στην απόφασή της να ασχοληθεί με την μουσική.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Μαριάνα Κατσιμίχα ανέφερε πως: «Σίγουρα δεν το περίμενα όλο αυτό που μου συμβαίνει αυτή την στιγμή. Σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι κάποιος που γίνεται viral, στις μέρες μας κιόλας, που είναι Instagram, TikTok, όλα αυτά, το περιμένει ότι θα γίνει. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το κλικ που γίνεται και κάτι γίνεται viral, δεν το έχω πιάσει ακόμα το νόημα».

«Σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες, σίγουρα έκανα και άλλες δουλειές παράλληλα. Μέχρι και τώρα εννοώ, πρόσφατα, έκανα και δεύτερη δουλειά. Δούλευα στην εστίαση, δούλευα πωλήτρια, πρόσεχα παιδάκια, καμία σχέση. Αυτό σιγά-σιγά άρχισε να μπαίνει πιο ενεργά στη ζωή μου και με κάποιες συγκυρίες άρχισε να ανοίγει λίγο το πράγμα», εξήγησε σε άλλο σημείο.

Το επίθετο «Κατσιμίχα» και ο πατέρας της

Όταν ρωτήθηκε για το επίθετό της, η Μαριάνα Κατσιμίχα εξομολογήθηκε ότι: «Δεν θεωρώ το επίθετό μου “βαρύ” με την κακή έννοια. Είναι “βαρύ” με την έννοια του ότι υπάρχει μία ιστορία που “κουβαλάει” αυτό το όνομα, οπότε προσπαθώ να ανταποκρίνομαι, όπως έχω πει ξανά, αντάξια αν το καταφέρνω σε αυτό το όνομα που έχω και να νιώθω πως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτό».

Συνεχίζοντας, η ερμηνεύτρια είπε ότι: «Ο πατέρας μου είναι πολύ υποστηρικτικός σε αυτό, ειδικά όταν κατάλαβε ότι όντως αυτό θέλω και αυτό θα κάνω. Κάποια στιγμή μου είπε: “Άσε όλα τα υπόλοιπα, απλά κάνε αυτό”. Οπότε είναι πολύ υποστηρικτικός και τον συμβουλεύομαι και αρκετά!».