Moments: Στα παρασκήνια της πρεμιέρας για την Ζέτα Μακρυπούλια

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00
Tο «Moments» με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00 για να φέρει στη σκηνή τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από τις στιγμές που τους καθόρισαν.
Στην πρεμιέρα της εκπομπής, πρωταγωνιστής θα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Τόσα χρόνια, βλέπουμε τις ιστορίες που γράφει για άλλους. Τώρα, ήρθε η ώρα να μας πει και τη δική του ιστορία. Γεμάτη συγκίνηση, γέλιο, μικρές και μεγάλες στιγμές.
Στο πρώτο επεισόδιο του «Moments», λοιπόν, θα ζήσουμε ξεχωριστές αφηγήσεις και θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας ταξιδέψουν στη ζωή του Γιώργου Καπουτζίδη και στις στιγμές που τον καθόρισαν.
Τι γίνεται, όμως, στα παρασκήνια του «Moments», μακριά από τα φώτα του πλατό;
H αυλαία ανοίγει. Τα φώτα ανάβουν. Το «Μοments» μάς καλεί στην πρεμιέρα του, γιατί κάθε ζωή είναι μια ιστορία γεμάτη στιγμές… και κάποιες αξίζει να τις ζούμε ξανά.
Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης
Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου
Project Manager: Κατερίνα Κουμπή
Αρχισυνταξία: Λιτά Μπούτση
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Γιάννης Δίσκος
Οργάνωση Παραγωγής: Αθηνά Ζώτου
Εταιρία Παραγωγής: Foss Productions
