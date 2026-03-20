Τσακ Νόρις: Ο ηθοποιός που «έφερε» το viral και τα memes στο διαδίκτυο

Ο Τσακ Νόρις, ο εμβληματικός ηθοποιός ταινιών δράσης που ταύτισε το όνομά του με την «υπερδύναμη» και την ανίκητη εικόνα του «σκληρού», πέθανε σε ηλικία 86 ετών, χθες το πρωί, έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Χαβάης.

Δεν υπήρξε μόνο αστέρας του κινηματογράφου αλλά και ένα από τα πρώτα αυθεντικά viral φαινόμενα του διαδικτύου.

Πολύ πριν την κυριαρχία των social media, το όνομά του έγινε ουσιαστικά ένα από τα πρώτα meme μέσα από χιουμοριστικές ατάκες και ιστορίες που τον παρουσίαζαν ως υπεράνθρωπο, δημιουργώντας μια παγκόσμια ψηφιακή μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά του.

Πώς ξεκίνησαν αυτά τα memes;

Το 2004 σημειώθηκε τεράστια αύξηση στις αναζητήσεις για τον «Τσακ Νόρις». Πολλοί χρήστες σε διαδικτυακά φόρουμ πιστεύουν ότι η ξαφνική εμφάνισή του στον κόσμο του διαδικτύου είχε να κάνει με το «Walker, Texas Ranger lever» του Κόναν Ο’ Μπράιεν, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά στο βραδινό talk show το 2004.

Το αστείο ήταν ότι ο Κόναν είχε ένα μοχλό κάτω από το γραφείο του και κάθε φορά που τον τραβούσε, έπαιζε ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90 – με πρωταγωνιστή τον Τσαν Νόρις φυσικά.

Ο μοχλός αποτέλεσε κυρίως μια αφορμή για τον Κόναν να σχολιάσει με χιούμορ τον σαχλότητα της σειράς και την φαινομενικά ανίκητη ανδρική δύναμη του χαρακτήρα του Νόρις, αλλά παρόλα αυτά συνέβαλε σημαντικά στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την κάποτε δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

Μετά από αυτό, τα πράγματα γίνονται πιο ασαφή. Σύμφωνα με έναν χρήστη του Quora, το καλοκαίρι του 2005 ξεκίνησε ένα νήμα στο SomethingAwful.com που περιελάμβανε τα «Vin Diesel facts».

Καθώς αυτό το νήμα γινόταν όλο και πιο δημοφιλές, ένας έφηβος ονόματι Ίαν Σπεκτόρ δημιούργησε μια ιστοσελίδα με το όνομα «Vin Diesel Fact Generator», η οποία περιείχε μια συλλογή από «γεγονότα» και επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους.

Σύντομα, η ιστοσελίδα άρχισε να χάνει τη δημοτικότητά της, γεγονός που οδήγησε τον Σπέκτορ να ζητήσει ιδέες για έναν αντικαταστάτη του Βιν Ντίζελ.

Όπως μπορείτε να μαντέψετε, ο Τσακ Νόρις ήταν ο συντριπτικός νικητής και το «Vin Diesel Fact Generator» έγινε το «Chuck Norris Fact Generator».

Σύμφωνα με το Know Your Meme, «Τελικά, τα Chuck Norris Facts έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή, ξεπερνώντας για πάντα τα Vin Diesel Facts σε δημοτικότητα.

Ο Τσακ Νόρις δεν κοιμάται. Περιμένει.

Ο Τσακ Νόρις έχει μετρήσει ως το άπειρο – δύο φορές.

Ο Τσακ Νόρις έδωσε στη Μόνα Λίζα το διάσημο χαμόγελό της.

Ο Τσακ Νόρις αποφασίζει ποια μέρα πέφτει η Τσικνοπέμπτη.

O Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ.

O Τσακ Νόρις μπορεί να στραγγαλίσει κάποιον με το καλώδιο ενός ασύρματου τηλεφώνου.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος τραγουδιστής που μπορεί να βγάλει δίσκο χωρίς να πρέπει να συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας.

Όσα δε φτάνει η αλεπού, τα φτάνει ο Τσακ Νόρις.

Ο Άγιος Βασίλης υπήρχε στην πραγματικότητα μέχρι που ξέχασε το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις κοιμάται με ένα μαξιλάρι κάτω απ’ το όπλο του.

Ο Τσακ Νόρις απήγαγε εξωγήινο.

Ο Τσακ Νόρις δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικά γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να προφυλαχτεί απ’ τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις δεν μπορεί να πάθει καρδιακή προσβολή γιατί η καρδιά του δεν έχει τα κότσια να τον προσβάλλει.

Ποιος ήταν ο Τσακ Νόρις

O Κάρλος Ρέι Νόρις, όπως και ήταν το πλήρες ονομά του, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 στην πόλη Ράιν της Οκλαχόμα, περάν από ηθοποιός υπήρξε πρώτα απ' όλα μάστερ πολεμικών τεχνών.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου απέκτησε και το παρατσούκλι Τσακ, άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Έχει ιδρύσει και δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την Chun Kuk Do.

Ακριβώς αυτή η εντυπωσιακή του διαδρομή, είχε ως αποτέλεσμα το 2005 να ξεκινήσει ένα διαδικτυακό φαινόμενο γνωστό ως «Chuck Norris facts», αποδίδοντας του, χάριν αστεϊσμού, διάφορα αβάσιμα ή ακόμα και αδύνατα κατορθώματα.

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, το 1972 στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη. Επιπλέον είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

Υπήρξε αφοσιωμένος χριστιανός και είχε συντηρητικές πολιτικές πεποιθήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Χριστιανισμό τα οποία μάλιστα και δώρισε σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Το 2007 και το 2008, έκανε εκστρατεία για τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ήταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008. Επίσης έχει δική του στήλη στη συντηρητική ιστοσελίδα WorldNetDaily.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, νοσηλευόταν από το πρωί της Πέμπτης σε νοσοκομείο στη Χαβάη.

Όπως ανέφεραν σε σχετική ανάρτηση, στο instagram οι συγγενείς του, ο διάσημος ηθοποιός και θρύλος των πολεμικών τεχνών «έφυγε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους», ενώ η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθούν ιδιωτικές οι λεπτομέρειες των συνθηκών του θανάτου του.

Η οικογένεια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη, αφοσίωση και αγάπη για τους οικείους του, τονίζοντας πως, πέρα από τη δημόσια εικόνα του ως σύμβολο δύναμης, για εκείνους ήταν «η καρδιά της οικογένειας».