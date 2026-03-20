Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με τη μητρότητα ζω μια άλλη ζωή, ο καλύτερος μου ρόλος»

Με αφορμή την θεατρική της παρουσία αυτή την περίοδο, η Αντιγόνη Κουλουκάκου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια μίλησε για τις απαιτήσεις κάθε νέου ρόλου αλλά και για τη ζωή της μετά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Έχετε πει ότι κάθε ρόλος είναι “ένα κοστούμι”. Πόσο εύκολο είναι να το βάζει και να το βγάζει ένας ηθοποιός;

Στο τέλος της ημέρας είναι μια δουλειά. Υπάρχουν φορές που είναι εύκολο και άλλες ευκολότερο. Και το αντίθετο φυσικά, φορές που είναι δύσκολο και άλλες δυσκολότερο. Είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ.

Έχουμε αδυναμίες και ταυτόχρονα τεράστια ψυχική δύναμη όταν είμαστε ο ρόλος και φοράμε το “κοστούμι”. Χρειάζεται διαχείριση, ενέργεια και καλοπροαίρετη διάθεση.

Πως έχει αλλάξει η καθημερινότητα σας μετά τη μητρότητα; Τι σας εξέπληξε περισσότερο στον εαυτό σας ως μαμά;

Άλλη ζωή. Ομορφότερη, με περισσότερη έμπνευση, δύναμη και ενέργεια. Είναι ο καλύτερος ρόλος μου – και είναι αληθινός!

Αν δεν ήσασταν ηθοποιός, ποια άλλη ζωή θα μπορούσατε να φανταστείτε για εσάς;

Οδηγός σε γρήγορα αυτοκίνητα. Μονοθέσια καλύτερα.