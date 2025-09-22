Πάτρα ΤΩΡΑ: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στην Αρόη

Αναζητήσεις από την αστυνομία
Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στην αστυνομία της Πάτρας.
Μια 14χρονη μαθήτρια γυμνασίου φέρεται να έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες ώρες από την περιοχή της Αρόης.
Στην ευρύτερη περιοχή διεξάγονται έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό της ανήλικης κυρίως γύρω από το σχολείο της περιοχής.
