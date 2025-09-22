Πάτρα: Από την Τρίτη ξεκινά το κλάδεμα των δένδρων στην Κωνσταντινουπόλεως

Αρχίζουν από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, οι εργασίες κλαδέματος των δέντρων της οδού Κωνσταντινουπόλεως, από την οδό Αγίας Σοφίας έως την οδό Καρόλου.

Οι εργασίες θα γίνουν σταδιακά, καθημερινά, έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι.

Στα σημεία που θα γίνονται οι εργασίες έχει τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση (κορδέλες σήμανσης, ανακοινώσεις) για την ενημέρωση των οδηγών οχημάτων ώστε να μην παρκάρουν και για να διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών.