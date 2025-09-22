Λέκκας για σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος: «Το φαινόμενο είναι περίεργο, προβληματιζόμαστε, περιμένουμε μικρούς μετασεισμούς»

«Μας προβληματίζει αλλά δεν μας ανησυχεί», είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δηλώνοντας πως το συγκεκριμένο ρήγμα έχει δώσει από τις αρχές του 2024 σχεδόν 1.000 σεισμούς

Διευκρινίσεις για το ρήγμα στο Άγιο Όρος που δίνει το τελευταίο διάστημα αρκετές δονήσεις, έδωσε ο Ευθύμιος Λέκκας, το πρωί της Δευτέρας με αφορμή τον μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή. Ο νέος σεισμός στο Άγιο Όρος μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα. Αν και έγινε έντονα αισθητός, οι κάτοικοι της περιοχής είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις δονήσεις. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤΝews, δήλωσε πως το συγκεκριμένο ρήγμα ενεργοποιήθηκε στις αρχές του 2024 και από τότε έχουν γίνει 1.000 σεισμοί, εκ των οποίων οι 10 είναι 4 Ρίχτερ.

Όσον αφορά τον σημερινό σεισμό, ο Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε πως δεν ανησυχεί τους σεισμολόγους αλλά από επιστημονική άποψη είναι προβληματισμένοι. «Δεν μας ανησυχεί αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι. Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις αρχές του 2024, περιλαμβάνει ως τώρα πάνω από 1.000 σεισμούς εκ των οποίων οι 9 είναι μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ. Ο σημερινός είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν πριν από τρεις μήνες μεγέθους 5,2 Ρίχτερ». Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο και τόνισε ότι αναμένουμε την εξέλιξη του. «Φαίνεται ότι το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς έχει ακόμα ενέργεια μέσα του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο που να είναι πάνω από 5,2 Ρίχτερ», προσέθεσε. Εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα «δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024. Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν είναι ένα ρήγμα, το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια, είναι στον υποθαλάσσιο χώρο, μπαίνει και λίγο στον χερσαίο χώρο, αλλά είναι σε ένα ικανό βάθος και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε ουσιαστικά ποιες είναι οι διαστάσεις».

