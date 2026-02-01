Περιοχή της Αχαΐας ανάμεσα στις 8 με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Νέα δεδομένα για το ύψος βροχής που έπεσε μόλις μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) δίνει στο φως της δημοσιότητας το Meteo/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού να καταγράφονται στη Ζαγορά Πηλίου.



Έως τις 13:40 το ύψος της βροχής έφτανε τα 189 χιλιοστά. Ακολουθεί η Αγιά Λάρισας με 108 και τα Ριζώματα Ημαθίας. Ανάμεσα στις περιοχής με τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού και το Καλέντζι με 76 χιλιοστά.

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή (περισσότερη του ενός χιλιοστού) καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς.