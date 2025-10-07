Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ: Η πρώτη δημόσια συνάντηση μετά το διαζύγιο

Σε στιγμιότυπα από την εκδήλωση, ο Άφλεκ φαίνεται να ψιθυρίζει κάτι στο αυτί της Λόπεζ, ενώ σε άλλη φωτογραφία την αγκαλιάζει από τη μέση για να τη βοηθήσει να περπατήσει στο κόκκινο χαλί.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ συναντήθηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά το διαζύγιό τους, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Οι δύο τους βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss Of The Spiderwoman στη Νέα Υόρκη και έδειχναν φιλικοί και άνετοι μεταξύ τους.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία Kiss Of The Spiderwoman, παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα. Φόρεσε ένα περίτεχνο, εφαρμοστό φόρεμα σε καφέ και ταμπά αποχρώσεις με λουλουδένιο μοτίβο, δημιουργία του Χάρις Ριντ, που έκοβε την ανάσα. Το φόρεμα ταίριαζε απόλυτα με το θέμα της ταινίας, καθώς είχε ένα κορσέ με κατασκευή που θύμιζε ιστό αράχνης.

Αν και η σχέση τους έχει τελειώσει, η Λόπεζ έχει μιλήσει με τρυφερά λόγια για τον ρόλο του Άφλεκ στην υλοποίηση του μιούζικαλ. Η δημόσια στήριξή του ήρθε μετά το διαζύγιό τους το 2025. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2002 και σύντομα ξεκίνησαν να βγαίνουν. Αν και διέλυσαν τον αρραβώνα τους το 2004 και ακολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους, ξαναβρέθηκαν το 2021. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022, ενώ τον επόμενο μήνα πραγματοποίησαν έναν δεύτερο γάμο με αγαπημένα τους πρόσωπα στη Τζόρτζια.

Λίγες ημέρες πριν από τις εμφανίσεις της στη Νέα Υόρκη, η Λόπεζ μίλησε στην εκπομπή Sunday Morning του CBS News για τα γυρίσματα του μιούζικαλ, τα οποία συνέπεσαν με μια δύσκολη προσωπική περίοδο. Εξομολογήθηκε ότι, παρόλο που ένιωθε χαρά στα γυρίσματα και λάτρευε τον ρόλο της, η προσωπική της ζωή περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση, με αποτέλεσμα να παλεύει να βρει ισορροπία ανάμεσα στα δύο.