Hotel Elvira: Η Λαμπρινή προσπαθεί να διαλύσει την ομάδα της Ελβίρας

Ανατροπές, εξελίξεις και πολύ γέλιο στα νέα επεισόδια της σειράς του Mega, Hotel Elvira. Η μοναδική παρέα του ξενοδοχείου μπαίνει σε νέες περιπέτειες και πάμε να δούμε όλα όσα θα συμβούν αυτή την εβδομάδα.

Η Ελβίρα δίνει μάχη να κρατήσει μακριά την οικογένειά της από το ξενοδοχείο ενώ η Λαμπρινή σπέρνει τον φόβο ώστε να τσακίσει τους κοντινούς ανθρώπους της πρωταγωνίστριάς μας.

Hotel Elvira: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 2 – «Ποιος Είναι το Αφεντικό;»: Η Ελβίρα στήνει την πρώτη ομάδα «έμπιστων» της με τη Ντίνα, τον Φίλιππο και τον Θεμιστοκλή για την αναγέννηση του ELVIRA HOTEL. Μυρίζοντας το παραδάκι, ο Γιάννης θεωρεί δεδομένη τη θέση του Γενικού Διευθυντή, καλώντας στο διοικητικό συμβούλιο και τη μητέρα του, για να έχει σύμμαχο.

Η Ελβίρα αγωνίζεται να απομακρύνει τον αδερφό της και τη μάνα της, αλλά και τον Μήτσο τον τσομπάνη, που είναι βαλτός του Παντελή και του Ηλία προκειμένου να κάνει δολιοφθορά. Παράλληλα, την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» εφαρμόζει και η Λαμπρινή σπέρνοντας τρόμο και αμφιβολία στη Ντίνα και τον Φίλιππο, ώστε να διαλύσει την ομάδα της Ελβίρας. Όμως, το ενεργειακό βότανο που δίνει ο γκουρού Μπαρόφ στη Νούλη βάζει «μαγικά» κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.



Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Κοψιδάς (Δόκτωρ Μπαρώφ), Δημήτρης Μπίτος (Μήτσος ο τσομπάνης)

Hotel Elvira: Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 3 – «Δέκα Τετραγωνικά Υπόθεση»: Όλοι προσπαθούν να κρύψουν τετραγωνικά, όμως η Ελβίρα αντιμετωπίζει το παράδοξο να φαίνονται στα χαρτιά του ξενοδοχείου λιγότερα τετραγωνικά από όσα είναι στην πραγματικότητα. Ο Φίλιππος φοβάται μεταφυσικούς παράγοντες, ενώ ο Παντελής που το μαθαίνει κάνει με τη βοήθεια του Ηλία ένα ανώνυμο τηλεφώνημα-καταγγελία.

Το θέμα του χώρου όμως το έχει πάρει ζεστά και ο Γιάννης που ανεβάζει στόρι από κάθε γωνιά του κτιρίου, την ώρα που η Νούλη σπεύδει να εφαρμόσει κάθε συμβουλή του Φενγκ Σούι για να ρέει η επιτυχία στο χώρο. Εκείνο όμως που πραγματικά ρέει είναι παράσιτα στους σωλήνες την ώρα ακριβώς που καταφθάνει ο υπεύθυνος της πολεοδομίας για επιτόπια έρευνα…



Γκεστ Επεισοδίου: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (Λαυρέντης Μπακάκος, υπάλληλος πολεοδομίας)

Hotel Elvira: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025



Επεισόδιο 4 – «Φωτιά στα μπατζάκια μας»: Η έλξη Χάρι και Ελβίρας είναι πια έντονη και αμοιβαία, και η Ελβίρα κάνει το παν για να κρατήσει τη σχέση τους μέσα σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια. Το υποχρεωτικό σεμινάριο πυρασφάλειας για να πάρει το ξενοδοχείο άδεια λειτουργίας προσγειώνει στο ξενοδοχείο τον σκληροπυρηνικό εκπαιδευτή Κράλλη.

Ο Παντελής με τη Λαμπρινή φροντίζουν να σαμποτάρουν τη διανομή πυροσβεστήρων στο «Ελβίρα». Έτσι, όταν η Νούλη προσπαθεί πεισματικά να μαγειρέψει για να εντυπωσιάσει, ένα βραχυκύκλωμα προκαλεί πραγματική πυρκαγιά. Αυτό όμως που φαίνεται να έχει μόλις ανάψει είναι ο έρωτας του Χάρι με την Ελβίρα με ένα τους κρυφό φιλί μέσα στο χάος της άσκησης πυρασφάλειας…



Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Τριανταφυλλίδης (Κράλης, εκπαιδευτής πυρασφάλειας), Θανάσης Ζερίτης (Λάκης)