Άγιος έρωτας: Ο Αντρέας ενημερώνει τον Κυριάκο για το γράμμα της Ολυμπίας

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν από την Τρίτη 7 έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Όπως θα δούμε, ο Αντρέας δίνει στον Νικηφόρο το γράμμα της Ολυμπίας, ζητώντας του να ερευνήσει ξανά την υπόθεση και ενημερώνει τον Κυριάκο για τόσο τον θάνατο της Ολυμπίας όσο και για την επιστολή της, που ενοχοποιεί τον Παύλο και συνδέει το σφυρί του φόνου της Κατρίν με εκείνον.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 8ο: Ο Αντρέας δίνει στον Νικηφόρο το γράμμα της Ολυμπίας, ζητώντας του να ερευνήσει ξανά την υπόθεση. Ο Νικηφόρος ψάχνει στο σπίτι της Ολυμπίας και βρίσκει το ημερολόγιό της μέσα στο οποίο αναφέρεται ο έρωτάς της για τον Παύλο. Παίρνει τα στοιχεία όλα στο σπίτι του για να τα μελετήσει εκεί, όμως ο Παύλος που το πληροφορείται από τον Σωτήρη, ετοιμάζει διάρρηξη…

Στη φυλακή, ο Αντρέας ενημερώνει τον Κυριάκο για τον θάνατο της Ολυμπίας και το γράμμα της, που ενοχοποιεί τον Παύλο και συνδέει το σφυρί του φόνου της Κατρίν με εκείνον. Ο Κυριάκος γεμίζει ελπίδα, καθώς ο Αντρέας του υπόσχεται ότι σύντομα θα είναι ελεύθερος. Ο πατήρ Νικόλαος, μετά την αναπάντεχη επίσκεψη της Μαρίας, της αδελφής της Χρυσάνθης, δίνει στη Χλόη τη φωτογραφία της Ελευθερίας, μαζί με τον φάκελο με τις πληροφορίες για το πού βρίσκεται. Όταν όμως η Χλόη εκφράζει την επιθυμία να πάει στη Βόνιτσα με τον Αργύρη να τη βρουν, ο πατήρ Νικόλαος πατάει πόδι και απαιτεί να γίνει η επαφή με το παιδί με τον δικό του τρόπο. Την ίδια στιγμή, η μικρή Ελευθερία δείχνει να περνά ευχάριστα με τη θετή της μητέρα, την Πόπη…

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 9ο: Ο πατήρ Νικόλαος, μετά την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να μπορέσει να εντοπίσει την κόρη της Χλόης και του Αργύρη, επικοινωνεί με τη Χλόη για να της το πει, θέτοντας ως όρο να προσεγγίσει ο ίδιος τους θετούς γονείς της μικρής Ελευθερίας. Η Χλόη αρνείται την πρότασή του. Αντίθετα, η Θάλεια προσπαθεί να βρει την δύναμη να συγχωρέσει τον πατέρα Νικόλαο που την έκανε συνένοχη στην αρπαγή της εγγονής της.

Τον επισκέπτεται στην εκκλησία ζητώντας του να αναλάβει η ίδια τα έξοδα για την κηδεία της Ολυμπίας και τότε είναι που συνειδητοποιεί ότι η Ολυμπία, ως αυτόχειρας, δεν επιτρέπεται να ταφεί κανονικά. Εντωμεταξύ, ο ενωμοτάρχης, έχοντας στα χέρια του το ημερολόγιο της Ολυμπίας, επισκέπτεται τον Παύλο στο μαγαζί του και τον ανακρίνει. Ο Παύλος όμως, δεν λυγίζει λεπτό και ο Νικηφόρος φεύγει άπραγος. Μέχρι που η τύχη τον βοηθάει και το άλλοθι του Παύλου για την ημέρα του φόνου, γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια του χωρίς καν να το περιμένει…