Ράνια Τζίμα: «Δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι το χρώμα του κόμματος του Τσίπρα θα είναι το κόκκινο»

Εμφανίστηκε φορώντας κόκκινο

Κυριάρχησε στην πολιτική επικαιρότητα της Δευτέρας η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ως προάγγελος δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το θέμα σχεδόν μονοπώλησε τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης με τα σχόλια των πολιτικών συντακτών να δίνουν και να παίρνουν.

Χαρακτηριστικό ήταν το στιγμιότυπο με τη Ράνια Τζίμα, η οποία εμφανίστηκε φορώντας κόκκινο.

Όταν της έγινε η παρατήρηση ότι το χρώμα παραπέμπει στον Τσίπρα, εκείνη απάντησε με νόημα πως «Δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι το χρώμα του κόμματος του Τσίπρα θα είναι το κόκκινο, ούτε ποια θα είναι τα σύμβολά του».

