Γάζα: Ξεκίνησαν οι έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ- Χαμάς στην Αίγυπτο

Μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και στη συνέχεια την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ξεκίνησαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου οι έμμεσες συνομιλίες για την ανταλλαγή ομήρων-αιχμαλώτων και την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με αναφορές των αιγυπτιακών κρατικών μέσων ενημέρωσης, οι αντιπροσωπείες «συζητούν την προετοιμασία των συνθηκών για την απελευθέρωση των ομήρων και των αιχμάλωτων», σύμφωνα με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ συνεργάζονται με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού» για την ανταλλαγή, προσθέτει το Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται με τις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών είναι οι όροι για την απελευθέρωση των 48 εναπομεινάντων ομήρων, 20 από τους οποίους εκτιμάται ότι είναι ακόμα ζωντανοί είναι στο επίκεντρο των έμμεσων συνομιλιών.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν μέσα σε τρεις μέρες από τη στιγμή που θα υπάρξει συμφωνία, ότι θα απελευθερωθούν περίπου δύο χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός και μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.

Αιγυπτιακές πηγές αναφέρουν ακόμα ότι η Χαμάς ζήτησε διευκρινίσεις για διάφορες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων και εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τις υποσχέσεις του για απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Γάζα, μόλις οι μαχητές απελευθερώσουν τους ομήρους.

Η αντιπροσωπεία του Ισραήλ, στην οποία συμμετέχουν στελέχη των υπηρεσιών Μοσάντ και Σιν Μπετ, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, και ο συντονιστής για τους ομήρους Γκαλ Χιρς, έφθασε τη Δευτέρα στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς ηγείται από τον εξόριστο ηγέτη της στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Αίγυπτο μετά την ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα που κόστισε τη ζωή στον γιο του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, οι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν να καθορίσουν τον μηχανισμό ανταλλαγής των υπόλοιπων ομήρων –ζωντανών και νεκρών– με Παλαιστινίους κρατουμένους, καθώς και τους όρους για κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Πηγή της Χαμάς ανέφερε ότι «αγκάθι» των συνομιλιών αποτελεί η απαίτηση για αφοπλισμό της οργάνωσης, όπως προβλέπει και το σχέδιο Τραμπ.

Η Χαμάς απορρίπτει κάθε συζήτηση περί αφοπλισμού χωρίς τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Την προοπτική αυτή ο Νετανιάχου την έχει αποκλείσει κατηγορηματικά, την ώρα που αρκετές δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών η Βρετανία και η Γαλλία, αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.