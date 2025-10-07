Δήμος Αναστασιάδης για τη γέννηση του γιου τους: «Η Τζένη ήταν πραγματικός στρατιώτης»

Δεύτερο παιδί απέκτησαν ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά, με τον τραγουδιστή να εκφράζει την υπερηφάνειά του για τη δύναμη που έδειξε η σύζυγός του κατά τον τοκετό.

Η ηθοποιός έφερε στη ζωή τον γιο τους και λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η απονομή του χρυσού άλμπουμ του τραγουδιστή. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» ο Δήμος Αναστασιάδης εξήγησε ότι ζει μια πολύ ξεχωριστή περίοδο, καθώς η γέννηση του παιδιού του συνέπεσε με την απονομή του χρυσού του δίσκου.

Αναφερόμενος στο συναίσθημα της πατρότητας, τόνισε πως είναι το ίδιο δυνατό όπως και με το πρώτο τους παιδί, και αποκάλυψε πως ήταν παρών στη γέννα. Παράλληλα, ο τραγουδιστής αποθέωσε την Τζένη Θεωνά, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικό στρατιώτη» στη διάρκεια του τοκετού και επαίνεσε τη στάση και τη δύναμή της, λέγοντας πως είναι μια υπέροχη γυναίκα και ταλαντούχα ηθοποιός που στέκεται με αξιοπρέπεια σε κάθε περίσταση.

Δείτε το βίντεο

