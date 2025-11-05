Kιμ Καρντάσιαν: Στην tv ως δικηγόρος διαζυγίων πλάι σε πολυβραβευμένες ηθοποιούς

Ξεκινάει η σειρά «All’s Fair- Όλα επιτρέπονται» που αναμένεται να «σκίσει» στην Αμερική και όχι μόνο

«Πως και πως» περιμένουν οι Αμερικανοί τηλεθεατές τη δικαστική, γυναικοκρατούμενη σειρά «All’s Fair- Όλα επιτρέπονται». Καταρχήν έχει γίνει μεγάλος ντόρος επειδή πρωταγωνιστεί η πασίγνωστη reality queen, πολυεκατομυριούχος επιχειρηματίας και global icon, Κιμ Καρντάσιαν. Την υπογράφει ο πανίσχυρος δημιουργός Ράιαν Μέρφι με all star cast: Γκλεν Γκλόουζ, Ναόμι Γουότς, Σάρα Πόλσον, Νίσι Νας, Τεγιάνα Τέιλορ που είναι όλες πανέξυπνα συγκεντρωμένες.

Υποδύονται μια ομάδα γυναικών δικηγόρων στο Λος Αντζελες, οι οποίες ειδικεύονται στα διαζύγια. Μάλιστα, έχουν αποσυρθεί από την εταιρεία που εργάζονταν με συναδέλφους άνδρες, πεπεισμένες πως τα καταφέρνουν καλύτερα μόνες τους. Αποτέλεσμα; Πολύ δράμα, ίντριγκες και βέβαια ζηλευτή, super stylish γκαρνταρόμπα.