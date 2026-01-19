Τα δάκρυα του Akyla για την απήχηση του Ferto στη Eurovision

Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε ο Akylas στα social media του μετά την απήχηση που είχε το τραγούδι του με τίτλο «Ferto», με το οποίο διεκδικεί τη θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision 2026, δηλώνοντας πως δεν πιστεύει αυτό που του συμβαίνει.

Ο τραγουδιστής ανέβασε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στην οποία φαίνεται πως έκλαιγε από συγκίνηση, καθώς τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αποθεωτικά για το κομμάτι του.

Ο Ακύλας χαρακτηριστικά στην ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει».