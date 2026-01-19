Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Τα δάκρυα του Akyla για την απήχηση του Ferto στη Eurovision

Τα δάκρυα του Akyla για την απήχηση του ...

Ο τραγουδιστής συγκινήθηκε με τα σχόλια που διάβαζε και τις αναρτήσεις για το κομμάτι του στα social media

Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε ο Akylas στα social media του μετά την απήχηση που είχε το τραγούδι του με τίτλο «Ferto», με το οποίο διεκδικεί τη θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision 2026, δηλώνοντας πως δεν πιστεύει αυτό που του συμβαίνει.

Ο τραγουδιστής ανέβασε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στην οποία φαίνεται πως έκλαιγε από συγκίνηση, καθώς τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αποθεωτικά για το κομμάτι του.

Ο Ακύλας χαρακτηριστικά στην ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει».

Το τραγούδι του παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», με τα υπόλοιπα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό του ελληνικού τελικού, και στη συνέχεια ανέβηκε και στο Youtube, όπου έχει ξεπεράσει τις 114.000 προβολές. Στα σχόλια κάνουν λόγο για «διαμαντάκι», με ορισμένους να γράφουν πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε» και ότι «η Eurovision χρειάζεται εκείνον», αποτυπώνοντας το έντονο κλίμα στήριξης προς το πρόσωπό του και τη συμμετοχή του.

Ειδήσεις Τώρα

Πέθανε ο πατέρας της Τόνιας Σωτηροπούλου

O Σιλβέστερ Σταλόνε συνεχίζει το γυμναστήριο στα 79 του και αποθεώνεται

MasterChef: Η ιστορία ζωής 23χρονου που συγκίνησε τους κριτές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Akylas Eurovision 2026

Spotlight