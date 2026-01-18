BREAKING NEWS:Φωτιά στο Πέραμα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στα Καζάνια - «Αν δεν προλαβαίναμε θα είχαμε ολοκαύτωμα»Φονικές χιονοστιβάδες: Ακόμα οκτώ νεκροί στις Άλπεις μέσα σε ένα 24ωροΤο FBI συνέλαβε έναν από τους Top 10 καταζητούμενούς του - Ποιος είναι ο Αλεχάντρο ΚαστίγιοΓροιλανδία: Αναβρασμός στην ΕΕ για τις απειλές Τραμπ - «Υπονομεύουν την κοινή μας ευημερία»

Ενότητες στο άρθρο: «Διαμαντάκι» και «κομματάρα» στα σχόλια του κοινού Ποιος είναι ο Akylas

Eurovision 2026: Αποθέωση για τον Akyla και το «Ferto» - «Είναι κομματάρα» στα σχόλια του κοινού

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή του κοινού για τον Akyla μετά την παρουσίαση του τραγουδιού του «Ferto», με το οποίο συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026. Ο καλλιτέχνης ανήκει στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς, ενώ το κομμάτι του παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR».

«Διαμαντάκι» και «κομματάρα» στα σχόλια του κοινού





Ανάμεσα στις συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού, το «Ferto» ξεχώρισε αμέσως, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στα social media και στο YouTube, όπου δημοσιεύτηκε το τραγούδι. Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι σε μεγάλο βαθμό αποθεωτικά, τόσο για τον ίδιο τον Akyla όσο και για την αισθητική και την επιλογή του κομματιού.

Με λιτό σκηνικό, πορτοκαλί φόντο, μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, ο καλλιτέχνης φαίνεται πως κέρδισε μια μεγάλη μερίδα φίλων του διαγωνισμού, οι οποίοι μιλούν για «διαμαντάκι», «κομματάρα» και συμμετοχή που «ταιριάζει απόλυτα στη Eurovision».