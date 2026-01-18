Ο τραγουδιστής διεκδικεί μία θέση στο ελληνικό τελικό μέσα από το κομμάτι του «Ferto» - Πολύ θετικά τα σχόλια μετά την παρουσίαση του τραγουδιού
Eurovision 2026: Αποθέωση για τον Akyla και το «Ferto» - «Είναι κομματάρα» στα σχόλια του κοινού
Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή του κοινού για τον Akyla μετά την παρουσίαση του τραγουδιού του «Ferto», με το οποίο συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026. Ο καλλιτέχνης ανήκει στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς, ενώ το κομμάτι του παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR».
«Διαμαντάκι» και «κομματάρα» στα σχόλια του κοινού
Ανάμεσα στις συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού, το «Ferto» ξεχώρισε αμέσως, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στα social media και στο YouTube, όπου δημοσιεύτηκε το τραγούδι. Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι σε μεγάλο βαθμό αποθεωτικά, τόσο για τον ίδιο τον Akyla όσο και για την αισθητική και την επιλογή του κομματιού.
Με λιτό σκηνικό, πορτοκαλί φόντο, μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, ο καλλιτέχνης φαίνεται πως κέρδισε μια μεγάλη μερίδα φίλων του διαγωνισμού, οι οποίοι μιλούν για «διαμαντάκι», «κομματάρα» και συμμετοχή που «ταιριάζει απόλυτα στη Eurovision».
Δεν λείπουν μάλιστα και οι πιο ενθουσιώδεις τοποθετήσεις, με χρήστες να δηλώνουν ότι «η Ελλάδα πρέπει να τον στείλει» και πως «αν δεν πάει ο Akyla, τότε αποτύχαμε». Άλλοι φτάνουν στο σημείο να σημειώνουν ότι «η Eurovision τον χρειάζεται», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παρουσία του στη σκηνή της Βιέννης θα μπορούσε να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα.
Ποιος είναι ο Akylas
Νέος, δυναμικός καλλιτέχνης με αυθεντικό ήχο και έντονη σκηνική παρουσία. Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 με το hit single «Ατελιέ». Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, σπούδασε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και εμπλούτισε το performance του με θεατρικά εργαστήρια. Μετά τη μετακόμισή του στην Αθήνα, ξεχώρισε μέσω viral διασκευών στο TikTok. Ταξίδεψε και τραγούδησε διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια, διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό, σύγχρονο ήχο με ελληνική ταυτότητα.
