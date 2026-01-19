O Σιλβέστερ Σταλόνε συνεχίζει το γυμναστήριο στα 79 του και αποθεώνεται

Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια που εισέπραξε ο Σιλβέστερ Σταλόνε για το βίντεο στο Instagram μέσα από το γυμναστήριο στην αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων έπαυλή του στη Φλόριντα.

«Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι' αυτό πρέπει να προσπαθείς όλο και πιο σκληρά. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Σταλόνε, ο οποίος στις 6 Ιουλίου θα κλείσει τα 80.

Στο βίντεο ο Σταλόνε ακούγεται να αποκαλεί το γυμναστήριο του σπιτιού του «καταφύγιο» ή «εκκλησία», όπου, όπως είπε, προπονείται για να γίνει καλύτερος.

«Αισθάνεσαι καλύτερα σωματικά, οπότε έχεις τη δύναμη να φτάσεις στους στόχους σου με αυτοπεποίθηση και έτοιμος να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε πρόκληση» πρόσθεσε ο κινηματογραφικός Ρόκι. ««Θέλεις να συνεχίσεις να χτυπάς. Τα λέμε σύντομα» κατέληξε στο βίντεό του.