Εκτός Σχεδίου: Στον αέρα το trailer με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Εκτός Σχεδίου: Στον αέρα το trailer με τ...

Η νέα εκπομπή

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής αυτοσχεδιασμού «Εκτός Σχεδίου», που ετοιμάζεται να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Τη φιλοσοφία του πρότζεκτ παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, δίνοντας το στίγμα μιας εκπομπής όπου τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο.

«Αυτό που παρακολουθείτε, είναι το τρέιλερ της καινούργιας ψυχαγωγικής εκπομπής αυτοσχεδιασμού… Εκτός Σχεδίου! Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά, δεν υπάρχει… σενάριο!», λέει αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Και συνεχίζει: «Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα. Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου». 

Spotlight