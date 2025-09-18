Κέιτ Μίντλετον: Εντυπωσίασε με χρυσό δαντελένιο φόρεμα και την τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η Κέιτ έδειχνε εκθαμβωτική, φορώντας ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα Phillipa Lepley με χρυσή δαντέλα Chantilly. Φόρεσε επίσης το παράσημο της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και του Βασιλικού Τάγματος της Βασιλικής Οικογένειας, καθώς και μια μπλε κορδέλα που συμβολίζει ότι είναι Μεγαλόσταυρη Κυρία του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για κρατική επίσκεψη και η περίσταση τιμήθηκε με στυλ καθώς ήταν προσκεκλημένοι στο κάστρο του Ουίνσδσορ από τον 76χρονο βασιλιά Κάρολο, την 77χρονη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την 43χρονη Κέιτ.

Εν τω μεταξύ, ο Ουίλιαμ φορούσε τη Στολή των Ουίνδσορ – ένα σκούρο μπλε σακάκι με κόκκινο γιακά και μανσέτες – με ένα λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και την μπλε κορδέλα και το αστέρι του Τάγματος της Ζαρτιέρας, καθώς και ένα άλλο αστέρι που υποδήλωνε τη θέση του ως Ιππότης του Τάγματος του Γαϊδουράγκαθου, και ένα τρίτο που αντιπροσώπευε ότι είναι Μέγας Δάσκαλος του Τάγματος του Λουτρού. Φορούσε επίσης τέσσερα μετάλλια – ένα από τα Χρυσά, Διαμαντένια και Πλατινένια Ιωβηλαία της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, και το μετάλλιο στέψης του Βασιλιά.

Το κόσμημα κεφαλής – το οποίο η Νταϊάνα είπε ότι ήταν τόσο βαρύ που της προκαλούσε πονοκεφάλους – κατασκευάστηκε από τον βασιλικό κοσμηματοπώλη Garrard το 1914 με προσωπικό σχέδιο της Βασίλισσας Μαίρης, από μαργαριτάρια και διαμάντια που ήδη κατείχε η οικογένειά της. Η σύζυγος του πρίγκιπα Oυίλιαμ συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φορούσε επίσης την περίφημη τιάρα Lover’s Knot, η οποία κάποτε ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και φυλασσόταν σε χρηματοκιβώτιο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά τον θάνατό της το 1997, πριν παραδοθεί στην Κέιτ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Η ιστορία της τιάρας

Αν και η Κέιτ έχει τέσσερις τιάρες στη διάθεσή της, ο κεντημένος με μαργαριτάρια Κόμπος των Εραστών φαίνεται να είναι ένα από τα αγαπημένα της. Από τις 15 εμφανίσεις της Πριγκίπισσας της Ουαλίας με τιάρα, επέλεξε να φορέσει τον Κόμπο των Εραστών στις 10 από αυτές.

Η μέλλουσα βασίλισσα το έχει φορέσει σε πολλά κρατικά δείπνα, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ την πρώτη φορά που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019.

Το μαργαριταρένιο στέμμα δημιουργήθηκε το 1914 από τον Οίκο των Garrard για τη Βασίλισσα Μαίρη, καθώς ήθελε μια παρόμοια τιάρα να ανήκει στη γιαγιά της, την πριγκίπισσα Αυγούστα της Έσσης.

Σύμφωνα με τον κοσμηματοπώλη της Αυλής, όταν η Μαίρη παρήγγειλε το κομμάτι, «θυσίασε μια τιάρα από τη δική της συλλογή κοσμημάτων, την Τιάρα Κυριών της Αγγλίας, για να το φτιάξει».

Ο Κόμπος των Εραστών ήταν η αγαπημένη τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία τον φόρεσε στα εγκαίνια του κοινοβουλίου το 1981, λίγο μετά τον γάμο της με τον Κάρολο. Η πεθερά της Κέιτ φωτογραφήθηκε με το εντυπωσιακό κομμάτι αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της, φορώντας το συχνά σε βραδινές εκδηλώσεις.

Είναι συχνά σπάνιο να βλέπεις μέλη της βασιλικής οικογένειας να φορούν τιάρες πριν από τις 5 μ.μ., καθώς τα λαμπερά, κοσμήματα στο κεφάλι προορίζονται γενικά για επίσημες εκδηλώσεις, γεγονός που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα κειμήλια ξεσκονίζονται και συχνά φωτογραφίζονται μόνο σε κρατικά δείπνα.

Ωστόσο, η μόνη εξαίρεση στον κανόνα είναι σε έναν βασιλικό γάμο. Καθώς οι τελετές συνήθως πραγματοποιούνται στις 11 π.μ., οι κυρίες της βασιλικής οικογένειας συχνά εξαιρούνται από τον κανονισμό και τους επιτρέπεται να φορούν λαμπερά στέμματα τη μεγάλη τους ημέρα.

Οι τιάρες συνήθως δανείζονται σε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας για μια ολόκληρη ζωή. Η πριγκίπισσα Κέιτ έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή της τέσσερις τιάρες: τον Κόμπο των Εραστών, το Λουλούδι του Λωτού, το Ρόδο Strathmore και το Cartier Halo.

Αλλά ενώ ο Κόμπος των Εραστών γυαλίζεται σημαντικά περισσότερο από τις υπόλοιπες τιάρες στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο, μία δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας από την ημέρα του γάμου της Πριγκίπισσας της Ουαλίας το 2011 – το Cartier Halo.

Το 1936, ο Γεώργιος ΣΤ΄ ανέθεσε σε έναν γαλλικό οίκο κοσμημάτων την τιάρα με διαμάντια και πλατίνα που είχε αγοράσει για τη Βασιλομήτορα πριν γίνει βασιλιάς. Φωτογραφήθηκε με το λαμπερό κομμάτι λίγο αφότου το παρέλαβε, προτού το κληροδοτήσει στην κόρη της, βασίλισσα Ελισάβετ, στα 18α γενέθλιά της το 1944.

Ωστόσο, η εκλιπούσα μονάρχης δεν έχει φορέσει ποτέ δημόσια την τιάρα Cartier Halo. Σύμφωνα με το Tatler, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η Ελισάβετ δεν τη φόρεσε δημόσια, καθώς της την έδωσαν σε μια εποχή που η Βρετανία βρισκόταν σε πόλεμο και ως εκ τούτου δεν έκρινε σκόπιμο να φορέσει ένα τέτοιο κομμάτι.