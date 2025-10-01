Πάτρα: Στους δρόμους για τα εργασιακά - Πορεία στο κέντρο για την 24ωρη απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης
Στους δρόμους βγήκαν εργαζόμενοι, σωματεία και συνδικάτα και στην Πάτρα για τα εργασιακά.
Στο κέντρο πραγματοποιείται πορεία ενώ προηγήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου
Για σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, η χώρα, η ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.
Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο διοργάνωσε απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και ακολούθησε η πορεία
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:
«-Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.
-Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
-Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».
«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.
Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο» τονίζει η ΓΣΕΕ και σημειώνει: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας».
«Τα μέτρα της κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και προσθέτει: «Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική».
Η ΑΔΕΔΥ εναντιώνεται στους μισθούς πείνας και στις 13 ώρες δουλειά που επιβάλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων.
Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:
Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο
Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου
Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».
Ως εκ τούτου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια την 1/10 από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της ίδιας ημέρας.
Τι θα γίνει με τα σχολεία
Η λειτουργία των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Σε αρκετές περιοχές αναμένεται μαζική συμμετοχή, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά πολλά σχολεία. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις για να ενημερώνονται έγκαιρα.
Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ έχει καλέσει σε απεργία και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας επιδείνωση του εργασιακού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και κέντρα ξένων γλωσσών θα διακόψουν τα μαθήματα για την ημέρα της κινητοποίησης.
Απεργούν και οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία
Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ να καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».
Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το ΕΣΥ βρίσκεται «στα όρια των αντοχών του» λόγω της δραματικής υποστελέχωσης. Σήμερα υπηρετούν 45.000 μόνιμοι και 25.000 συμβασιούχοι για 90.000 οργανικές θέσεις, ενώ μόνο το 2023 καταγράφηκαν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί αμείβονται με εξευτελιστικά ποσά που δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και εργασιακή εξάντληση.
Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, διεκδικώντας επαρκή στελέχωση, αύξηση μισθών, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ και τερματισμό της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας.
