Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στην Αχαρνών

Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε από το...

Συνελήφθη η διευθύντρια

Ένα παιδί μόλις 4 ετών βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στην Αχαρνών, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής των δασκάλων του και βγήκε ανενόχλητο από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30.9.2025), όταν κατά την αποχώρηση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα, ένα κοριτσάκι 4 ετών διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βρέθηκε εκτός του νηπιαγωγείου.

Το παιδί εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε μικρή απόσταση από το σχολείο. Η γυναίκα το μετέφερε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου περίμενε ήδη η μητέρα του.

Η 59χρονη διευθύντρια του νηπιαγωγείο συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Σε βάρος της διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Ειδήσεις Τώρα

Πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ σήμερα - Ποιοι συμμετέχουν

Πάτρα: «Ο φόβος για τις φλόγες έγινε φόβος για τον εγκλεισμό» - Τι λένε οι δυο εθελοντές λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή τους

Προειδοποίηση για 48ωρη κακοκαιρία με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και κίνδυνο πλημμυρών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νηπιαγωγείο Παιδί

Ειδήσεις