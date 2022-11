Τζακ Σαβορέτι: Ερχεται στην Αθήνα και ομολογεί σε πιο ελληνικό νησί ονειρεύεται διακοπές

Πόσες φορές έχουμε άραγε ακούσει το ερωτικό hit What more can I do? O λατρεμένος ιταλοβρετανός ερμηνευτής και τραγουδοποιός Τζακ Σαβορέτι που έχει αγαπηθεί πολύ στη χώρα μας θα δώσει μια πολυαναμενόμενη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας του «Europiana» στις 3/12 στο γήπεδο Tae Κwon Do της Αθήνας. Δηλώνει μάλιστα πολύ ενθουσιασμένος που ξανάρχεται στην Ελλάδα που υπεραγαπάει. Όπως είπε στο Marie Claire: «Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε χειμώνα στη χώρα και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Ελπίζω να είναι ένα υπέροχο show. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα, αλλά και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Νιώθω πολύ οικεία. Η Ελλάδα έχει κάτι μαγικό. Είναι σαν βρίσκεται στο μέσο δύο κόσμων, της ευρωπαϊκής Μεσογείου και της Δυτικής Μεσογείου. Νιώθω πως ισορροπεί πάντα σε ένα άκρο. Μοιάζει με την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά έχει κάτι το διαφορετικό. Νομίζω πως αυτό είναι η ιστορία. Έχει περισσότερη ιστορία. Τη μυρίζεις. Αυτό σε μπερδεύει αρκετά».