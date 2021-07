Αυτός που περιμένω: Ο λατρεμένος Τζακ Σαβορέτι έρχεται 27/9 στο Ηρώδειο!

Αγαπήσαμε τρελά τις επιτυχίες «What More can I Do?», «Candlelight», «Love Is On The Line», που μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο αγγίζοντας τις γυναικείες καρδιές βαθιά. Εκτοτε, ο πολύ ελκυστικός Τζακ Σαβορέτι συγκαταλέγεται ασυζητητί στους αγαπημένους μας. O 37χρονος τραγουδοποιός και ερμηνευτής που κατά τους ειδικούς εκπροσωπεί το «ακουστικό» folk rock-pop, είναι ένας γοητευτικός βρετανός με ιταλογερμανικές ρίζες (και παππού εμβληματικό παρτιζάνο επαναστάστη της Γένοβα). Εχει μεγαλώσει σε Λονδίνο και Λουγκάνο, είναι παντρεμένος με την αγγλίδα ηθοποιό Τζέμα Πάουελ και πατέρας δυο παιδιών.

To άλμπουμ «Europiana» έρχεται δύο χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο «Singing to Strangers» το τρίτο χρυσό του και το πρώτο που κατάφερε να φτάσει στο #1 των UK Charts. Χάρη σε αυτό βρέθηκε η αφορμή να τον ακούσουμε κάτω από την Aκρόπολη, στις 27 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο.