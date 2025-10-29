Τρελαμένος με την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό

Έχουν μια σπίθα ο ένας για τον άλλον, περιέγραψε μια πηγή στην Page Six λίγα 24ωρα μετά την πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο Παρίσι
Ξετρελαμένος με την Κέιτι Πέρι είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.
Πηγή που μίλησε στην αμερικανική εφημερίδα περιέγραψε ότι ο Τριντό είναι «τρελός για αυτήν και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα».
«Συμφωνούν σε όλα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των παιδιών και της γαλλικής κουζίνας» πρόσθεσε η ίδια πηγή λίγα 24ωρα μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο Παρίσι για να γιορτάσει τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας.
Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι «και οι δύο έχουν μια σπίθα ο ένας για τον άλλον» μιλώντας για το ζευγάρι που αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο όταν τους είδαν να δειπνούν σε εστιατόριο στο Μόντρεαλ.
Τότε, μάλιστα, μια πηγή είχε πει στο People ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είχαν «άμεση σύνδεση».
