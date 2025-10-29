Τρελαμένος με την Κέιτι Πέρι ο Τζάστιν Τριντό

Ξετρελαμένος με την Κέιτι Πέρι είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Πηγή που μίλησε στην αμερικανική εφημερίδα περιέγραψε ότι ο Τριντό είναι «τρελός για αυτήν και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα».

«Συμφωνούν σε όλα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των παιδιών και της γαλλικής κουζίνας» πρόσθεσε η ίδια πηγή λίγα 24ωρα μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο Παρίσι για να γιορτάσει τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας.