Ο Τζόκοβιτς παρακολούθησε τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μακάμπι

Την ερχόμενη Κυριακή ξεκινά στο Telekom Center Athens το διεθνές τουρνουά τένις που διοργανώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς ίδιος και χθες πήρε μια πρώτη γεύση από το γήπεδο, αλλά στον αγώνα της Euroleague όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Μακάμπι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε τον αγώνα μέσα από μία από τις σουίτες του γηπέδου (μαζί με τον γιο του Στέφαν) και όταν από το cube εμφανίστηκε η εικόνα, ακούστηκαν αρκετές αποδοκιμασίες, πρφανώς λόγω του βίντεο της περασμένης εβδομάδας όταν είδε τον αγώνα του αγαπημένου Ερυθρού Αστέρα και εμφανίστηκε να λέει ένα σύνθημα υπέρ του Ολυμπιακού.