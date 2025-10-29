Ο Τζόκοβιτς παρακολούθησε τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μακάμπι

Ο Σέρβος τενίστας που έχει εγκατασταθεί οικογενειακώς στην Αθήνα, βρέθηκε στο Telecom Center
Την ερχόμενη Κυριακή ξεκινά στο Telekom Center Athens το διεθνές τουρνουά τένις που διοργανώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς ίδιος και χθες πήρε μια πρώτη γεύση από το γήπεδο, αλλά στον αγώνα της Euroleague όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Μακάμπι.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε τον αγώνα μέσα από μία από τις σουίτες του γηπέδου (μαζί με τον γιο του Στέφαν) και όταν από το cube εμφανίστηκε η εικόνα, ακούστηκαν αρκετές αποδοκιμασίες, πρφανώς λόγω του βίντεο της περασμένης εβδομάδας όταν είδε τον αγώνα του αγαπημένου Ερυθρού Αστέρα και εμφανίστηκε να λέει ένα σύνθημα υπέρ του Ολυμπιακού.
Σταμάτης Γονίδης για την οικονομική του καταστροφή: «Εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και το πλήρωσα»
Σοβαρός τραυματισμός για τη μεγαλύτερη αδελφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα μετά από πτώση από άλογο
Ορκόπουλος για το “Σόι Σου”: “Οι πολύ καλές σχέσεις είναι ο λόγος που μπορούμε να το ξανακάνουμε”
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr