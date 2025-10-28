Σοβαρός τραυματισμός για τη μεγαλύτερη αδελφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα μετά από πτώση από άλογο

Η λαίδη Sarah McCorquodale, μεγαλύτερη αδελφή της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα και θεία των πριγκίπων Ουίλιαμ και Χάρι, αναρρώνει ύστερα από σοβαρό ατύχημα ιππασίας. Η 70χρονη ευγενής τραυματίστηκε σοβαρά τον περασμένο μήνα, όταν έπεσε από το άλογό της κατά τη διάρκεια ιππικής δραστηριότητας.

Την είδηση γνωστοποίησε ο αδελφός της, Charles Spencer, μέσα από συνέντευξή του, στο podcast «Rosebud with Gyles Brandreth». Ο 61χρονος κόμης ανέφερε: «Η Sarah εξακολουθεί να ιππεύει, όμως είχε μια πραγματικά άσχημη πτώση πριν από λίγο καιρό και βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και εβδομάδες».

Με χιούμορ πρόσθεσε ότι ο γιατρός σχολίασε στον σύζυγό της, Neil McCorquodale, πως «είναι μάλλον δύσκολη ως ασθενής», κάτι που –όπως είπε γελώντας– πιθανότατα σήμαινε «μπορείτε να την πάρετε σπίτι σας;».