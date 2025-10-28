Σοβαρός τραυματισμός για τη μεγαλύτερη αδελφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα μετά από πτώση από άλογο

Η 70χρονη ευγενής τραυματίστηκε σοβαρά τον περασμένο μήνα
Η λαίδη Sarah McCorquodale, μεγαλύτερη αδελφή της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα και θεία των πριγκίπων Ουίλιαμ και Χάρι, αναρρώνει ύστερα από σοβαρό ατύχημα ιππασίας. Η 70χρονη ευγενής τραυματίστηκε σοβαρά τον περασμένο μήνα, όταν έπεσε από το άλογό της κατά τη διάρκεια ιππικής δραστηριότητας.
Την είδηση γνωστοποίησε ο αδελφός της, Charles Spencer, μέσα από συνέντευξή του, στο podcast «Rosebud with Gyles Brandreth». Ο 61χρονος κόμης ανέφερε: «Η Sarah εξακολουθεί να ιππεύει, όμως είχε μια πραγματικά άσχημη πτώση πριν από λίγο καιρό και βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και εβδομάδες».
Με χιούμορ πρόσθεσε ότι ο γιατρός σχολίασε στον σύζυγό της, Neil McCorquodale, πως «είναι μάλλον δύσκολη ως ασθενής», κάτι που –όπως είπε γελώντας– πιθανότατα σήμαινε «μπορείτε να την πάρετε σπίτι σας;».
Σύμφωνα με φιλικό πρόσωπο της οικογένειας που μίλησε στο PEOPLE, η λαίδη Sarah «αναρρώνει σταδιακά». Ο Charles θυμήθηκε, επίσης, τα παιδικά τους χρόνια στην οικογενειακή έπαυλη Althorp, περιγράφοντάς την ως ένα άτομο με «πολλή ενέργεια και τόλμη».
Μάλιστα, αφηγήθηκε ένα περιστατικό που δείχνει τον χαρακτήρα της. «Μια μέρα, μετά από καβγά με τον πατέρα μας, μπήκε μέσα στο σαλόνι... καβάλα στο άλογό της και απλώς στάθηκε εκεί. Ήταν μια ευφυέστατη κίνηση, κανείς δεν ήξερε πώς να αντιδράσει».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr