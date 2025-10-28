Μαριάννα Τουμασάτου: «Έβαλαν το πρόσωπό μου σε άλλο σώμα για να κάνουν ψεύτικη διαφήμιση»

«Νευρίασα πάρα πολύ τότε, προσπάθησα να τους κυνηγήσω, αλλά δεν είναι εύκολο», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η Μαριάννα Τουμασάτου.

Δηλώσεις παραχώρησε η γνωστή ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα και προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (28.10.2025). Έτσι η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε για την τεχνητή νοημοσύνη και την απάτη που είχε στηθεί εις βάρος της.

«Με αγχώνουν όλα αυτά γιατί δεν τα ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω, κάνω αριστουργήματα! Καταστρέφω κινητά, στέλνω άλλα αντ’ άλλα», είπε αρχικά για τα social media η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Έχει τύχει να βάλουν το πρόσωπό μου σε άλλο σώμα και να κάνουν ψεύτικη διαφήμιση. Προσπάθησα να το κοιτάξω αλλά δεν είναι εύκολο να τους κυνηγήσεις γιατί δεν μπορείς να τους βρεις. Είχαν κάνει διαφήμιση για ένα σκεύασμα που υποτίθεται είχα χάσει 35 κιλά.

Τότε νευρίασα πάρα πολύ γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να το πάρει κάποιος. Αυτό ήταν το θέμα μου. Ακόμα μου στέλνουν μηνύματα για το εάν είναι καλό και τους λέω ότι είναι απάτη», είπε για μία απάτη που έγινε σε βάρος της.