Μ. Τουμασάτου: Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, τώρα μόνο κλωτσιές

«Σε γυρίσματα με έβρεχαν με μάνικες και έξω είχε 0 βαθμούς Κελσίου», αφηγείται
Για τις δύσκολες συνθήκες εργασίας που έχει αντιμετωπίσει ως ηθοποιός μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου. Αναφερόμενη, μάλιστα, σε ένα γύρισμα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, αποκάλυψε πως «από τότε, η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5 βαθμούς».
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day», η Μαριάννα Τουμασάτου, που πρωταγωνιστεί στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στον Alpha, περιέγραψε τις δυσκολίες συνθήκες εργασίας της ως ηθοποιού.
«Σε γυρίσματα με έβρεχαν με μάνικες και έξω είχε 0 βαθμούς Κελσίου. Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί η δουλειά μας έχει πράγματα που δεν τα φαντάζετε ο κόσμος, που τα ξέρανε οι υπεύθυνοι. Τώρα δίνουν μόνο κλωτσιές», είπε αρχικά η δημοφιλής ηθοποιός.
«Έχω πάθει 2-3 φορές πνευμονία σε γυρίσματα και 5 φορές υπερκόπωση. Από τότε η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5», αποκάλυψε η Μαριάννα Τουμασάτου.
