Ελένη Ράντου: «Χρησιμοποιώ το ChatGPT, μου έχει φτιάξει κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει»

Η Ελένη Ράντου μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT, το οποίο την έχει σώσει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η καταξιωμένη ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα και προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (28.10.2025). Η Ελένη Ράντου ανέφερε ακόμα ότι ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία την τρομάζει.

«Βέβαια και χρησιμοποιώ το ChatGPT, μου έχει φτιάξει κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει», είπε αρχικά η Ελένη Ράντου.

Η Ελένη Ράντου είπε στη συνέχεια: «Αλλά μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους. Έχω ρωτήσει το ChatGPT για μένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω».



