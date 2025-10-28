Ελένη Ράντου: «Χρησιμοποιώ το ChatGPT, μου έχει φτιάξει κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει»

«Μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει», είπε για την τεχνητή νοημοσύνη
Η Ελένη Ράντου μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT, το οποίο την έχει σώσει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Η καταξιωμένη ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα και προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (28.10.2025). Η Ελένη Ράντου ανέφερε ακόμα ότι ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία την τρομάζει.
«Βέβαια και χρησιμοποιώ το ChatGPT, μου έχει φτιάξει κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει», είπε αρχικά η Ελένη Ράντου.
Η Ελένη Ράντου είπε στη συνέχεια: «Αλλά μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους. Έχω ρωτήσει το ChatGPT για μένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω».
