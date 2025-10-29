Σταμάτης Γονίδης για την οικονομική του καταστροφή: «Εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και το πλήρωσα»

Ο Σταμάτης Γονίδης ήταν καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο «The2nightshow» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στην οικονομική καταστροφή του και και τι συνέβη και έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του.

Αρχικά, ο Σταμάτης Γονίδης είπε: «Πέρασα άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οπότε έπρεπε να πληρώσω κάποια πρόστιμα. Λόγω της σαπίλας που υπάρχει σκεφτόμουν να φύγω, να απομονωθώ, αυτό άλλαξε όταν γεννήθηκε η Μαριαλένα και άκουσα να μου λέει ‘σ’ αγαπώ’. Γύρισα όλη την Ελλάδα, ενάμιση μήνα έκανα 12 εμφανίσεις».

Και στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αν δεν είχα οικονομικά θέματα δε θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Εγώ ξέρω να τραγουδάω, δεν ξέρω από λογιστικά και στο παρελθόν εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα την επιλογή μου. Γι’ αυτό θα δουλέψω φέτος τον χειμώνα. Δε θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου».