Ο δικαστής: Οι κεντρικοί ρόλοι της νέας σειράς του ΑΝΤ1

Η νέα δραματική σειρά «Ο δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Ένας άμεμπτος δικαστής, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έχει ένα οδυνηρό δίλημμα… Έτσι αρχίζει να γίνεται μία εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη. Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα…

Η ιστορία

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη. Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του. Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;

Τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα της ιστορίας

Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης)

Ο Δικαστής. Έντιμος, ακέραιος και αμερόληπτος, θεωρείται από όλους φαβορί για μια θέση στον Άρειο Πάγο. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, προσπαθεί να είναι και πατέρας και μάνα για τον γιο του, Άλκη. Χρόνια σε ανελέητη κόντρα με τον κόσμο του Σταβέρη, έχει καταδικάσει στο παρελθόν τόσο τον ίδιο τον Μανώλη, όσο και τον πρωτότοκο γιο του, Αντώνη. Όταν ο γιος του προκαλεί τροχαίο και εγκαταλείπει το θύμα του, η πρώτη σκέψη του Πέτρου είναι να τον παραδώσει στη Δικαιοσύνη. Όμως, όταν μαθαίνει πως το θύμα είναι ο μικρότερος γιος του Σταβέρη, αντιλαμβάνεται τις συνέπειες: αν αποκαλυφθεί η αλήθεια, ο Άλκης κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη ζωή του, από την εκδίκηση της μαφίας. Μπροστά σ’ αυτό το βαρύ δίλημμα, ανάμεσα στο χρέος του ως δικαστής και στην αγάπη για το παιδί του, ο Δικαστής παίρνει την πιο δραματική απόφαση της ζωής του – να καλύψει τον Άλκη με κάθε κόστος. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ο δικός του Γολγοθάς. Ένας κατήφορος προδοσίας, ενοχής, ψεμάτων και αίματος, που θα τον φέρει αντιμέτωπο με όλα όσα πίστευε και υπηρετούσε μια ζωή. Μέχρι τη στιγμή της μεγάλης ανατροπής…