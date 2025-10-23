«Στο Παρά Πέντε»: «Αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε γυρίσματα» λέει ο Αργύρης Αγγέλου

« Θα είναι ωραία να ξαναβρεθούμε, θα είναι ωραία να ξαναζήσουμε αυτή τη συνθήκη», ανέφερε αρχικά ο τηλεοπτικός «Φώτης».
Το «Παρά Πέντε» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες, με ένα επεισόδιο - έκπληξη.
Σε δηλώσεις του για το reunion της «πεντάδας», ο Αργύρης Αγγέλου μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» αποκάλυψε πως σε λίγες ημέρες ξεκινάνε γυρίσματα.
«Πρώτα ο Θεός θα δούμε και το Παρά Πέντε. Αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε γυρίσματα, αφού το είπε η Σμαράγδα Καρύδη. Θα είναι ωραία να ξαναβρεθούμε, θα είναι ωραία να ξαναζήσουμε αυτή τη συνθήκη», ανέφερε αρχικά ο τηλεοπτικός «Φώτης».
«Εμένα ξέρετε τι με συγκινεί περισσότερο; Τώρα που θα βρεθούμε να κάνουμε αυτό το αφιερωματικό πράγμα, έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν όλους τους ανθρώπους και μπροστά και πίσω από τις κάμερες», συνέχισε.
«Η αλήθεια είναι όλοι όλοι οι ηθοποιοί έχουν δεχθεί με μεγάλη χαρά. Τουλάχιστον με όλους όσους έχω μιλήσει», κατέληξε ο ηθοποιός.
Σαββόπουλος: Το πασίγνωστο τραγούδι του που δεν είπε τελικά ο Καζαντζίδης
Θάνατοι εφήβων από αλκοόλ ή από… άσκηση- «Καμπανάκι» και για τα ενεργειακά ποτά- Τι λέει στο thebest η Α. Βαρβαρήγου
Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή οι συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-Αντιμέτωποι με 4 βαριές κατηγορίες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr